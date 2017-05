Lacazette: "Will Champions League spielen"

Mittwoch, 03.05.2017

"Vielleicht wird es in diesem Sommer Zeit für einen Tapetenwechsel. Dabei behalte ich jedoch immer im Hinterkopf, dass ich mich als Spieler und als Mensch weiterentwickeln will. Ich werde weiter hart an mir arbeiten und hoffe darauf, dass sich mir im Sommer einige gute Möglichkeiten bieten", so der 25-Jährige gegenüber uefa.com.

Von seinem neuen Team hat er bereits genaue Vorstellungen: "Das Team, zu dem ich wechsle, muss sich für die Champions League qualifizieren und eine gute Spielweise an den Tag legen. Ich bevorzuge Kurzpassspiel. Mit langen Bällen kann ich bei meiner Spielweise nicht viel anfangen."

Erlebe die Ligue 1 Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Lacazette steht seit 2009 im Profikader von OL. Zuvor durchlief er bereits sämtliche Jugendmannschaften des siebenmaligen französischen Meisters.

Alexandre Lacazette im Steckbrief