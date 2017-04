Aulas: "Er ist ein großartiger Spieler"

Montag, 24.04.2017

"Wir sind bereit, verrückte Dinge zu tun und Sachen zu machen, die wir noch nie gemacht haben, um ihn zu halten", erklärte Aulas. "Der Klub ist gut und wir investieren, um wieder zu den Besten in Europa zu zählen. Natürlich müssen wir uns Alexandre anhören, denn er ist ein großartiger Spieler."

Lacazettes Vertrag bei OL läuft bis 2019. Der Angreifer erzielte in der Ligue 1 in dieser Saison 24 Treffer in 27 Spielen.

Lacazette im Steckbrief