Ex-Villa-Coach: "Mbappe weiter als Henry"

Mittwoch, 03.05.2017

"Bisher erinnert er mich sehr an Henry. Mbappe ist in seinem Spiel sogar noch weiter als Henry im gleichen Alter", zeigt sich der 51-Jährige gegenüber The Guardian beeindruckt. Dennoch solle der 18-Jährige nicht den Boden unter den Füßen verlieren. "Den Rat, den ich ihm geben kann, ist fokussiert zu bleiben und nicht zu vergessen, was er an Monaco hat.

Um die Zukunft kann er sich später auch noch kümmern", so Garde.

Erlebe die Ligue 1 Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mbappe gelang in der laufenden Saison der absolute Durchbruch. Mit den Monegassen führt er derzeit die Tabelle der Ligue 1 an und trifft am Mittwoch im Halbfinale der Champions League auf Juventus Turin (ab 20.45 im LIVETICKER).

Kylian Mbappe im Steckbrief