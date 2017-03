Verratti-Berater deutet Transfer an

Mittwoch, 22.03.2017

"Marco möchte gewinnen und das kann er aktuell bei PSG nicht", sagte Di Campli im Interview mit Gazetta dello Sport. "Er ist nun seit fünf Jahren in Paris und muss sich jetzt Fragen: Will ich viel verdienen ohne zu siegen, oder will ich Trophäen gewinnen und ein Champion werden?"

"Die Situation ist kompliziert, denn sein Vertrag ist noch sehr lange gültig. Das ist kein Problem des Geldes", fügte der Berater an. "Eine Sache ist sicher: Wenn er PSG verlässt, dann nur zu einem Top-Klub Europas."

An Interessenten mangelt es nicht. Angeblich sollen Inter Mailand, Barcelona, Juventus, Chelsea und Manchester United die Dienste des Mittelfeldspielers in Anspruch nehmen wollen.

Marco Verratti im Steckbrief