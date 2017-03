Paris will zu Monaco aufschließen

Donnerstag, 02.03.2017

Girondins Bordeaux - Olympique Lyon (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn, wenn der Fünfte Bordeaux den Vierten Lyon zum Auftakt des Spieltags empfängt. Lyon belegt aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf die Süd-Franzosen den Europa-League-Rang in der Ligue 1. Eine Qualifikation für die Champions-League ist für beide Teams mit 13 bzw. 17 Punkten auf den Drittplatzierten Nizza außer Sichtweite.

Die Heimbilanz von Bordeaux gegen die Lyonnais ist mit zehn Siegen, elf Remis' und acht Niederlagen relativ ausgeglichen. Die letzten beiden Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte jedoch Bordeaux für sich entscheiden.

Lyon kann im Europa-League-Rennen aus dem Vollen schöpfen. Vor allem Superstar Alexandre Lacazette zeigte sich zuletzt in Top-Form. Der Nationalspieler erzielte in den letzten elf Ligaspielen ganze zwölf Tore. Bordeaux hingegen muss auf Maurice-Belay, Lewczuk, Toure und Rolan verzichten.

Paris Saint Germain - AS Nancy (Sa., 17.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Der amtierende Meister liegt in der Ligue 1 momentan auf dem zweiten Rang. Trotz der erneut starken Leistung gegen Olympique Marseille zeigte sich Coach Unai Emery ernüchtert: "Wir sind gut, aber wir sind Zweiter". Gegen Nancy können die Hauptstädter zu Tabellenführer AS Monaco aufschließen.

Aufsteiger Nancy hingegen findet sich im Abstiegskampf wieder. Der Vorsprung des Tabellensechzehnten auf den Relegationsplatz beträgt lediglich einen Zähler.

Die Formkurven der beiden Kontrahenten könnten unterschiedlicher kaum sein. Paris konnte zwölf der letzten 15 Partien siegreich gestalten, darunter das furiose 4:0 gegen den FC Barcelona. Vor dem Rückspiel gegen die Katalanen am Mittwoch wird Trainer Emery wohl nicht groß rotieren, um den Anschluss an die Monegassen nicht zu gefährden.

Die Formkurve von Nancy zeigte zuletzt nach unten. Von den letzten acht Spielen konnte lediglich eines gewonnen werden, sechs davon gingen verloren. Die letzten drei Duelle konnten die Hauptstädter für sich entscheiden. Der letzte Sieg von Nancy gelang im März 2012.

HSC Montpellier - EA Guingamp (Sa., 20.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

SC Bastia - AS St. Etienne (Sa., 20.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FCO Dijon - OGC Nizza (Sa., 20.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Der Dritte gegen den Drittletzten: Die Rollen sind klar verteilt. Nizza spielt eine überragende Saison und kann, sofern Paris Punkte lässt, auf Rang zwei vorrücken. Für Dijon hingegen geht es gegen das Team von Lucien Favre darum, den Anschluss ans rettende Ufer nicht abrießen zu lassen.

Zuletzt zeigte die Formkurve bei Dijon nach unten: Fünf der letzten sechs Spiele gingen verloren, der Absturz auf den Relegationsplatz war die Folge, Nizza konnte im selben Zeitraum vier Spiele gewinnen.

Lucien Favre muss im Duell gegen Dijon auf seinen Top-Torjäger Alessane Plea verzichten. Der 23-Jährige erzielte in dieser Saison bereits elf Treffer, zog sich jedoch einen Meniskusriss zu und fällt für unbestimmte Zeit aus. Für ihn könnte Mario Balotelli in die Mannschaft rücken. Der Italiener führte seine Mannschaft im Hinspiel mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg und ist nach abgesessener Sperre wieder verfügbar.

SM Caen - SCO Angers (Sa., 20.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Metz - Stade Rennes (Sa., 20.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Lorient - Olympique Marseille (So., 15.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Toulouse - OSC Lille (So., 17.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

AS Monaco - FC Nantes (So., 21.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Monegassen wollen ihre Tabellenführung gegen Nantes verteidigen. Das Team von Coach Leonardo Jardim spielt eine furiose Saison und hat bereits 78 Treffer in 27 Spielen erzielt. Das Hinspiel konnte Monaco mit 1:0 für sich entscheiden.

Der FC Nantes steht als Tabellenelfter derzeit im gesicherten Tabellenmittelfeld und kann im Stade Louis II befreit aufspielen. Die bisherige Bilanz spricht indes deutlich für den AS Monaco. Von den bisherigen 31 Heimspielen konnten die Mannen aus dem Fürstentum 21 für sich entscheiden, lediglich vier gingen an Nantes. Generell kann AS in den letzten Aufeinandertreffen eine positive Bilanz aufweisen: Sechs der vergangenen sieben Partien gewannen die Monegassen, der letzte Sieg von Nantes glückte im Oktober 2012.

Im Spiel am Sonntagabend müssen die Monegassen auf ihren Leistungsträger Kamil Glik verzichten. Der Deutsch-Pole laboriert momentan an einer Sprunggelenksverletzung und fällt für unbestimmte Zeit aus. Ansonsten können beide Teams aus dem Vollen schöpfen.

