Verratti-Berater erhöht Druck auf PSG

Dienstag, 14.02.2017

Gegenüber L'Equipe ließ er verlauten: "Unser Ziel ist das Gleiche wie das von PSG: Wir wollen die Champions League gewinnen." Sollte dies in Paris nicht möglich sein, "dann wird es Marco woanders schaffen", fuhr Di Campli fort.

Auf einen Wechsel zum FC Barcelona angesprochen zeigte sich Verratti selbst nicht abgeneigt. Gegenüber der spanischen As gab er kürzlich zu, dass ein Angebot des FC Barcelona für jeden Spieler der Welt interessant sei: "Auch wenn ich momentan an einem guten Projekt beteiligt bin und mich hier zuhause fühle muss ich sagen: Es wäre für jeden Spieler interessant für Barcelona zu spielen."

Auch von der Mannschaft der Katalanen hat der 24-Jährige eine hohe Meinung: "Es ist das beste Team der Welt. Sie haben die drei besten Angreifer der Welt, dazu noch Iniesta. Er, Messi und Neymar können innerhalb einer Sekunde aus dem Nichts eine Chance kreieren."

Der 1,68 Meter große Verratti wechselte im Jahr 2012 für geschätzte 12 Millionen Euro Ablöse als italienischer Zweitligameister von Delfino Pescara in die französische Hauptstadt. Seitdem durfte er in Paris insgesamt 13 nationale Titel feiern. In der Champions League war jedoch in seinen vier Jahren bei PSG jeweils im Viertelfinale Schluss. Am Dienstag gastiert der FC Barcelona (20.45 im LIVETICKER) im Parc des Princes.

Marco Verratti im Steckbrief