PSG legt vor, Nizza muss auswärts liefern

Donnerstag, 09.02.2017

Girondins Bordeaux - Paris Saint-Germain (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Seit sich Julian Draxler Anfang Januar das PSG-Trikot übergestreift hat, läuft es für die Männer von der Seine: Der französische Serienmeister ist seit sechs Ligue-1-Spielen ungeschlagen (fünf Siege, ein Unentschieden) und hat sich in der Tabelle zum ersten Verfolger von Spitzenreiter AS Monaco gemausert. Allen voran Edinson Cavani schoss die Pariser in den letzten Spielen zum Erfolg und führt die Torjägerliste der Liga mit 23 Toren an.

Girondins Bordeaux trifft dagegen auf seinen Angstgegner. Man konnte nur eines der letzten elf Liga-Spiele gegen die Mannschaft von Trainer Unai Emery gewinnen. Auch im Coupe de France setzte es vor zwei Wochen eine empfindliche 1:4-Pleite. Girondins ist wie Paris in der Liga allerdings auch seit sechs Spielen ohne Niederlage.

Verzichten muss PSG weiter auf Draxlers Landsmann Kevin Trapp, der sich im Spitzenspiel gegen den AS Monaco eine Muskelverletzung zuzog. Mit Marco Verratti könnte allerdings ein zuletzt verletzter Leistungsträger zurückkehren. "Wenn alles gut läuft, wird Marco Verratti morgen spielen", erklärte Emery auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Man wolle die endgültige Entscheidung über einen Einsatz des Italieners aber erst am Freitagmorgen treffen.

EA Guingamp - Olympique Lyon (Sa., 17 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Für den FC Metz könnte es an diesem Wochenende ungemütlich werden. Der Aufsteiger muss im Fürstentum gegen den mit Abstand torgefährlichsten Angriff der Liga antreten. Allerdings hat man sich mit Erfolgen gegen Marseille und Dijon kürzlich wichtige Luft im Abstiegskampf verschafft.

Monacos Erfolgstrainer Leonardo Jardim geht das Spiel gegen den Außenseiter seriös an: "Unser Ziel ist es, uns gut auf das kommende Spiel gegen Metz vorzubereiten. Wir denken von Spiel zu Spiel." Mit 70 Toren stellt man nicht nur den besten Angriff der Liga, kein anderes Team in den europäischen Top-Ligen hat bislang mehr Treffer erzielt als die Monegassen.

Beim knappen 2:1-Erfolg gegen Montpellier tat man sich unter der Woche allerdings erstaunlich schwer und musste zudem noch einen Platzverweis gegen Innenverteidiger Jemerson hinnehmen. Der Brasilianer fehlt somit gegen den Aufsteiger. Geschont wurden zuletzt auch Fabinho und Top-Torjäger Falcao. Die Südamerikaner könnten am Wochenende wieder in die Startelf zurückkehren.

Stade Rennes - OGC Nizza (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

OGC Nizza hat sich nach der 0:3-Pleite gegen den AS Monaco vor einer Woche mit einem knappen Sieg gegen AS St. Etienne rehabilitiert und den Anschluss an die Tabellenspitze gewahrt. Die Favre-Truppe bekleckerte sich zuletzt auf fremden Plätzen allerdings nicht mit Ruhm und ist seit vier Auswärtsspielen sieglos. Enfant terrible Mario Balotelli erzielte seine neun Saisontore alle im heimischen Stadion.

Diese Serie könnte nun zu Ende gehen, denn: Stade Rennes tritt auf der Stelle. Seit nun mehr acht Spielen wartet die Mannschaft um Yoann Gourcruff auf einen erlösenden Dreier in der französischen Beletage und ist inzwischen vom vierten auf den achten Tabellenplatz abgerutscht. Zudem präsentierte man sich mit nur 23 Treffern in 24 Spielen als äußerst harmlos und schoss zuletzt nie mehr als ein Tor.

FC Nantes - Olympique Marseille (So., 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

