Monaco zieht dank Doppelschlag weiter davon

Dienstag, 07.02.2017

HSC Montpellier - AS Monaco 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Glik (16.), 0:2 Mbappe (21.), 1:2 Hilton (47.)

Gelb-Rote Karte: Jemerson (Monaco/88.)

Beide Teams zelebrierten von Beginn an schnellen und technisch hochwertigen Fußball, den sinnbildlichen Unterschied lieferte dabei Monacos zwischenzeitliches 2:0 in Minute 21: Während die Gastgeber in Person von Dolly einen Konter leichtfertig vertändelten, schaltete die AS blitzschnell um. Nach nur zwei Stationen landete die Kugel bei Mbappe, der alleine vor Montpelliers Keeper das 70. Saisontor der Monegassen markierte.

Nur fünf Minuten zuvor war Monaco mit der ersten Chance des Spiels in Führung gegangen, als Glik einen Freistoß von Lemar per Kopf versenkte (16.) - dabei aber einen ungemütlichen Faustschlag des Keepers einstecken musste. ‎HSC-Coach Hantz sah sich im Anschluss angesichts eines frühen 0:2 schon nach 25 Minuten zu personellen Änderungen gezwungen. Vor allem mit Monacos rechter Seite und Silva, der über die Hälfte der monegassischen Angriffe initiierte, hatte Montpellier Schwierigkeiten.

HSC-Kapitän Hilton sorgte direkt nach der Pause mit einem Kopfballtreffer nach einer Ecke (47.) für Spannung. Zwar standen die Hausherren bis Schlusspfiff deutlich kompakter und stabiler, doch fehlte es für den Punktgewinn dann doch deutlich an Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Monaco baut mit dem Dreier seine Tabellenführung auf sechs Punkte auf das Verfolgerpärchen PSG und Nizza aus. Montpellier rangiert auf Tabellenplatz 13 im Niemandsland und läuft Gefahr, gefährlich nahe an den Abstiegsbereich zu rutschen.

SM Caen - Girondins Bordeaux 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Rolan (11.), 0:2 Kamano (22.), 0:3 Kamano (63.), 0:4 Plasil (90.)

Paris Saint-Germain - OSC Lille (Di., 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

OGC Nizza - AS Saint-Etienne (Mi., 19 Uhr)

Olympique Lyon - Nancy (Mi., 19 Uhr)

Lorient - FC Toulouse (Mi., 19 Uhr)

SCO Angers - Stade Rennes (Mi., 19 Uhr)

Bastia - Nantes (Mi., 19 Uhr)

Metz - Dijon (Mi., 19 Uhr)

Olympique Marseille - EA Guingamp (Mi., 21 Uhr)

Alle Infos zur Ligue 1