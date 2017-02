Löw über Draxler: "Paris tut ihm gut"

Mittwoch, 08.02.2017

"Ich habe den Eindruck, dieser Neuanfang in Paris, wo man ihn unbedingt haben wollte, tut ihm gut", sagt Löw der Sport Bild: "Paris steht für technisch anspruchsvollen Fußball, das passt zu einem Spielertyp, wie Julian ihn verkörpert."

Draxler war in der Winterpause nach eineinhalb Jahren bei Bundesligist VfL Wolfsburg in die französische Metropole gewechselt und überzeugt seitdem durch starke Auftritte. Bis zu dem Transfer hatte der 23-Jährige in Wolfsburg nach der Ablehnung eines Wechsels im vergangenen Sommer nach England zumeist lediglich durchwachsene Leistungen geboten.

Julian Draxler im Steckbrief