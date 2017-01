Lyon: 70-Millionen-Euro-Angebot für Lacazette

Dienstag, 10.01.2017

16 Tore in 21 Einsätzen. Ein beachtlicher Wert des 25-Jährigen. Kein Wunder, dass Lacazette damit zu einem der begehrtesten Spieler avancierte. Mehrere Klubs sollen an ihm dran sein, Aulas will sich aber nicht beugen. "Es ist wahr. Die erhaltenen Angebote reichen von 40 Millionen, von West Ham letztes Jahr, bis zu 70 Millionen aktuell", rechnete er bei RMC vor. "Aber diesen Winter wird nichts passieren", schloss der 67-Jährige die Debatte.

"Es ist offensichtlich. Alexandre ist für uns unverzichtbar. Genauso wie Nabil Fekir, Corentin Tolisso und all die anderen Spieler, für die wir Anträge erhalten haben. Wir haben sechs oder sieben Angebote für unsere besten Spieler", so Aulas weiter.

Dass der Präsident seine Schützlinge nicht ziehen lassen will, ist ganz einfach zu erklären. Er hat mit ihnen noch viel vor: "Es ist unser Ziel, die Lücke zu den Teams an der Tabellenspitze der Ligue 1 zu schließen. Die Europa League soll eine Option für uns sein."

Alexandre Lacazette im Steckbrief