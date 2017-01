Goncalo Guedes wechselt zu PSG

Mittwoch, 25.01.2017

Der zweifache portugiesische Nationalspieler kostet rund 30 Millionen Euro und kam bereits am Dienstagabend in Paris an. Am Mittwochvormittag absolviert der Stürmer schließlich seinen Medizincheck, ehe der Kontrakt unterschrieben werden soll.

Goncalo Guedes im Steckbrief