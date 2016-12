PSG: Silva verlängert - Jese vor Absprung

Donnerstag, 22.12.2016

Die Begeisterung über die frühzeitige Verlängerung versetzt den 32-Jährigen in Hochstimmung. "Es ist eine große Freude für mich, meinen Vertrag hier bei Paris St.-Germain zu verlängern. Ich bin sehr stolz, Kapitän des Teams zu sein, das in den letzten zwei Jahren in Frankreich alles gewonnen und sich in ganz Europa gehörigen Respekt aufgrund der Auftritte in der Champions League erarbeitet hat", wird der Nationalspieler auf der offiziellen Website von PSG zitiert.

Der Brasilianer wechselte 2012 vom AC Mailand zum französischen Serienmeister. Sein Arbeitspapier an der Seine lief ursprünglich bis Ende Juni 2017.

Jese hingegen könnte PSG schon bald verlassen. Der Flügelflitzer, der im Sommer für rund 25 Millionen Euro von Real Madrid nach Paris wechselte, steht vor einem Wechsel zu Las Palmas. Das berichten spanische Medien übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Thiago Silva im Steckbrief