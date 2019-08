Wayne Rooney vor Rückkehr nach England als Spielertrainer: Derby-County-Eigentümer bestätigt Gespräche

Mel Morris, Eigentümer von Derby County, hat bestätigt, dass man sich mit Englands Sturmikone Wayne Rooney in Gesprächen über ein Engagement des 33-Jährigen als Spielertrainer beim englischen Zweitligisten befindet. Von derlei Plänen hatten Goal und SPOX bereits am Montag berichtet.

"Es ist nie offiziell, bis es offiziell ist, aber wir sind fokussiert und wollen das noch diesen Vormittag über die Bühne bringen", sagte Morris am Dienstag gegenüber talkSPORT. Rooney, der seit 2018 in der MLS für D.C. United spielt und dort noch bis Ende 2021 unter Vertrag steht, ist für die Verhandlungen bereits nach England geflogen.

Rooney würde als spielender Assistent des erst zu dieser Saison neu installierten Trainers Phillip Cocu bei Derby anheuern. Auch mit dem Niederländer habe sich Rooney bereits unterhalten. "Ich kann garantieren, dass Phillip Cocu genau so begeistert ist wie ich", betonte Morris.

Derby-Besitzer: "Natürlich haben wir uns damit beschäftigt"

Rooney, 120-facher englischer Nationalspieler und von 2004 bis 2017 bei Manchester United aktiv, war letzten Sommer vom FC Everton in die MLS gewechselt. Über die Kontaktaufnahme mit dem Angreifer sagte Morris: "Es begann damit, dass wir erfuhren, dass Wayne gerne zurück nach England will. Und natürlich haben wir uns dann damit beschäftigt, zu sehen, was wir daraus machen können."

Derby hatte vergangene Saison unter Frank Lampard, der nun den FC Chelsea trainiert, knapp den Aufstieg in die Premier League verpasst. Zum Auftakt der neuen Spielzeit gewannen die Rams am Montagabend bei Absteiger Huddersfield mit 2:1.