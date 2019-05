Premier League 2019: So wird der FC Liverpool Meister

Am Sonntag entscheidet sich, ob Manchester City oder der FC Liverpool den Titel in der Premier League holt. Wie die Reds am 38. Spieltag doch noch Meister werden können, erklärt euch SPOX.

Du willst die Meisterschaftsentscheidung in der Premier League live sehen?

In diesem Jahr haben nur noch die Teams von Pep Guardiola und Jürgen Klopp die Chance auf den Titel. Alle anderen Mannschaften in Englands höchster Spielklasse sind einen Spieltag vor Schluss zu weit abgeschlagen.

Premier-League-Tabelle: Manchester City vor Liverpool in der Pole Position

Manchester City und der FC Liverpool schenkten sich im Endspurt des Titelkampfs nichts. Stattdessen feierten beide einen Sieg nach dem nächsten und stehen damit mit großem Vorsprung auf Platz eins und zwei der Tabelle. Die Citizens kommen auf 95 Punkte, die Reds haben 94 Zähler auf ihrem Konto.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 37 91:22 69 95 2. FC Liverpool 37 87:22 65 94 3. FC Chelsea 37 63:39 24 71 4. Tottenham Hotspur 37 65:37 28 70

Gegen wen spielen Liverpool und Manchester City am letzten Spieltag?

Manchester City muss am letzten Spieltag gegen Brighton & Hove Albion ran. Die Mannschaft aus der südenglischen Küstenstadt liegt auf dem 17. Platz und somit weit unten in der Tabelle. Bei fünf Punkten Vorsprung auf Cardiff City ist der Klassenerhalt jedoch schon sicher.

Liverpool hat im Parallelspiel die vermeintlich schwierigere Aufgabe. Das Team von der Merseyside hat die Wolverhampton Wanderers zu Gast, die sich immerhin auf dem siebten Rang befinden.

Premier League: So wird der FC Liverpool Meister

Klar ist: Die Reds müssen auf Schützenhilfe hoffen. Aus eigener Kraft können sie den Titel nämlich nicht mehr gewinnen.

Liverpool wird Meister, wenn ...

... Liverpool gegen Wolverhampton siegt und Manchester City nicht gegen Brighton gewinnt.

... Liverpool gegen Wolverhampton unentschieden spielt und Manchester City mit mindestens fünf Toren Differenz in Brighton verliert.

Premier League: So wird Manchester City Meister

Folgerichtig haben die Skyblues alle Trümpfe in ihren Händen. Es wäre der zweite Premier-League-Titel in Serie und der dritte insgesamt.

Manchester City wird Meister, wenn ...

... Manchester City gegen Brighton gewinnt.

... Liverpool gegen Wolverhampton verliert.

... Liverpool gegen Wolverhampton unentschieden spielt und City nicht mit mindestens fünf Toren Differenz gegen Brighton verliert.

Übrigens: Sollte es zu Punktgleichheit kommen, zählt die bessere Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, ist das direkte Duell entscheidend - hier liegt der Vorteil mit einem Sieg und einem Unentschieden in dieser Saison auf Seiten der Citizens.

FC Liverpool: Starke Saison ohne Titel für Jürgen Klopp?

Seit Herbst 2015 ist Jürgen Klopp nun schon Trainer beim FC Liverpool und noch immer wartet er auf seinen ersten Titel. Auch diesmal könnte es nichts mit einem Triumph in der Premier League werden. Trotzdem darf man festhalten: Klopp hat Liverpool zu einem wahren Topteam geformt und die beste PL-Saison der Vereinsgeschichte hingelegt.

Und sollte es am Sonntag tatsächlich nicht klappen, hätte Klopp am 1. Juni die nächste Chance auf eine Trophäe. Dann nämlich geht es gegen Tottenham Hotspur um die Krone der Champions League (21 Uhr live auf DAZN).

Premier-League-Titelkampf: Manchester City und Liverpool im Livestream

Den spannenden Titelkampf gibt es auf DAZN im Livestream zu sehen. Weil alle Spiele des 38. Spieltags am Sonntag, den 12. Mai, um 16 Uhr angepfiffen werden, bietet der Streamingdienst mit seiner Goalzone eine Konferenzschalte an.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro. Als Neukunde könnt ihr das Abonnement aber auch erst einmal einen Monat gratis testen und die Premier League somit kostenlos sehen.