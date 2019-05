Premier League: Der letzte Spieltag live bei DAZN in der Goalzone als Livestream-Konferenz

Der letzte Spieltag in der Premier League entscheidet darüber, wer den Meistertitel in Englands höchster Spielklasse gewinnt. Bei DAZN verpasst ihr dank der Goalzone keine wichtige Aktion in den zehn Parallelspielen. Mehr Infos zur Konferenz am 38. und letzten Spieltag findet ihr hier.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die Premier League live auf DAZN!

Manchester City und der FC Liverpool kämpfen am 38. Spieltag um die Krone in der Premier League. Dank der Goalzone bei DAZN verpasst ihr keine Sekunde und seid mitten im Geschehen.

Premier League: Der 38. Spieltag bei DAZN in der Goalzone

Das Format, das sich schon in der Europa League als erfolgreich bewährt hat, kommt nun auch wieder in der Premier League zum Einsatz: Mit der DAZN-Konferenz verpasst ihr keine spielentscheidende Szene der zehn Parallelspiele.

Der 38. Spieltag der Premier League wird am Sonntag, den 12. Mai 2019, ausgespielt. Anpfiff ist bei allen Partien um 16 Uhr. Ein besonderer Blick gilt natürlich zwei Duellen: Manchester City muss zum Tabellen-17. nach Brighton, der FC Liverpool empfängt als Tabellenzweiter Wolverhampton Wanderers.

DAZN ist ab 16 Uhr live dabei, alle Spiele könnt ihr im Anschluss im Re-Live noch einmal in voller Länge nachschauen.

Wer am Sonntag nicht vor dem Bildschirm dabei sein kann, hat die Möglichkeit, durch die SPOX-Liveticker keine wichtige Szene des letzten Spieltags in Englands erster Liga zu verpassen.

© getty

Premier League: Meisterschaftskampf zwischen Manchester City und FC Liverpool

Die Entscheidung im Kampf um die englische Meisterschaft fällt in dieser Saison erst am letzten Spieltag: Manchester City liegt nach 37 Spieltagen gerade einmal einen Zähler vor dem FC Liverpool.

Beide gaben sich in den letzten Wochen keine Blöße und konnten die letzten Partien allesamt gewinnen. Liverpool muss am letzten Spieltag auf einen Ausrutscher der Citizens im Brighton hoffen, um sich doch noch die Krone aufsetzen zu können.

Dafür müssen die Reds aber auch ihre Partie gewinnen. Sollte Liverpool gegen Wolverhampton nur unentschieden spielen, müsste Manchester City mit minimal fünf Toren Unterschied verlieren, da ManCity vor diesem Spieltag die klar bessere Tordifferenz hat.

Die Form des FC Liverpool in den letzten fünf Ligaspielen

Spieltag Datum Gegner Ergebnis 33 Fr., 05.04.19 FC Southampton (A) 3:1 34 So., 14.04.19 FC Chelsea (H) 2:0 35 So., 21.04.19 Cardiff City (A) 2:0 36 Fr., 26.04.19 Huddersfield Town (H) 5:0 37 Sa., 04.05.19 Newcastle United (A) 3:2

Die Form von Manchester City in den letzten fünf Ligaspielen

Spieltag Datum Gegner Ergebnis 34 Mi., 03.04.19 Crystal Palace (A) 3:1 35 Sa., 20.04.19 Tottenham Hotspur (H) 1:0 31 Mi., 24.04.19 Manchester United (A) - Nachholspiel 2:0 36 So., 28.04.19 FC Burnley (A) 1:0 37 Mo., 06.05.19 Leicester City (H) 1:0

Premier League: Der 38. Spieltag im Überblick

Der Fokus gilt natürlich den beiden Meisterschaftskandidaten, aber auch dahinter geht es noch um die Frage, wer sich direkt für die Champions League qualifiziert.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 12.05. 16.00 Uhr Brighton & Hove Albion Manchester City Burnley FC Arsenal Crystal Palace FC AFC Bournemouth Fulham Newcastle United Leicester City FC Chelsea Liverpool Wolverhampton Wanderers Manchester United Cardiff City FC Southampton FC Huddersfield Town Tottenham Hotspur Everton FC Watford West Ham United

© getty

Premier League: Die Tabelle nach 37 Spieltagen

Die Absteiger stehen fest, neben Huddersfield Town werden auch der FC Fulham und Cardiff City im nächsten Jahr nicht mehr in der Premier League vertreten sein. Der FC Arsenal braucht am letzten Spieltag ein Wunder, um doch noch in die Königsklasse einzuziehen.