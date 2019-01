Arsenal leiht Denis Suarez vom FC Barcelona mit Kaufoption aus

Der englische Erstligist FC Arsenal hat Denis Suarez vom FC Barcelona für die zweite Saisonhälfte ausgeliehen. Das gaben die Katalanen am Mittwoch bekannt. Demnach übernimmt Arsenal die Gehaltszahlungen für den 25-Jährigen und sichert sich gleichzeitig eine Kaufoption.

Im Zuge des Leihgeschäfts verlängerte Barca den Vertrag mit Suarez um ein weiteres Jahr bis 2021.

Suarez wechselte im Sommer 2016 von Villarreal zu Barcelona, nachdem er zuvor bereits in der Saison 2013/14 für die Blaugrana aufgelaufen war. Es folgte auch in seiner ersten Zeit im Klub eine Leihe: In der Spielzeit 2014/15 ging es für ihn zum FC Sevilla.

In der aktuellen Spielzeit kommt Suarez bislang nur auf jeweils zwei Kurzeinsätze in der Liga und der Champions League.