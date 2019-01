Große Geste: Arsenal listet Emiliano Sala auf Mannschaftsliste von Cardiff City

Große Geste von Arsenal. Die Gunners haben vor dem Spiel gegen Cardiff City den verschollenen Emiliano Sala auf der Mannschaftsliste der Gäste im Spieltagsprogrammheft mit einer weißen Rose aufgelistet.

Ein Twitter-User hat ein Bild von der Mannschaftsliste ins Netz gestellt und damit für Rührung in den sozialen Medien gesorgt. Anstelle seiner Rückennummer steht die Blume in Gedenken an den Argentinier, der seit einer Woche vermisst wird.

Der Ex-Spieler von Nantes war zusammen mit dem Piloten David Ibbotson in einem Flugzeug unterwegs, dass bei der Überquerung der Kanalinseln verschwand. Bis jetzt fehlt von beiden jede Spur.

Seither gab es zahlreiche Gedenkveranstaltung für Sala auf der ganzen Welt. Während eines Spiels von Paris St.-Germain sangen die Fans sogar seinen Namen.