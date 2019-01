ManCity verliert gegen Newcastle - United rettet Last-Minute-Remis

Schwerer Rückschlag für Manchester City im Titelduell mit den FC Liverpool: Der Meister verlor am 24. Spieltag überraschend 1:2 (1:0) bei Newcastle United und eröffnet den Reds von Star-Coach Jürgen Klopp die Chance, im Titelrennen am Mittwoch durch einen Sieg gegen Leicester City auf sieben Punkte davonzuziehen.

In Newcastle traf Sergio Agüero nach 24 Sekunden mit dem schnellsten Premier-League-Tor der Saison zur City-Führung, doch die Magpies kamen durch Jose Rondon (66.) und den verwandelten Strafstoß von Matt Ritchie (80.) noch zum Sieg gegen die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola in dessen 100. Premier-League-Spiel.

Auch Jan Siewert, Nachfolger von David Wagner, hat bei seinem Einstand auf der Bank von Huddersfield ein 0:1 (0:1) gegen den FC Everton kassiert und taumelt mit dem Underdog dem Abstieg aus der Premier League entgegen.

Dort erzielte der Brasilianer Richarlison bereits in der 3. Minute das Tor des Tages. Siewert, 36 Jahre alter Ex-Trainer von Borussia Dortmund II, hatte am 21. Januar die Nachfolge von Wagner angetreten und steht vor einer Mammutaufgabe: Der Underdog hat bereits elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Arsenal siegt mit Özil

Ein doppeltes Erfolgserlebnis feierte Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Der 30-Jährige, der mit einem kurzfristigen Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht wird, kam beim 2:1 (0:0) gegen Cardiff City zu seinem ersten Startelfeinsatz seit dem 26. Dezember und erhielt von Teammanager Unai Emery gar die Kapitänsbinde. Pierre-Emerick Aubameyang (66./Foulelfmeter) und Alexandre Lacazette (83.) trafen für die Gunners, Özil wurde nach 76 Minuten ausgewechselt.

Im Emirates Stadium wurde in anrührenden Gesten des seit rund einer Woche vermissten Cardiff-Neuzugangs Emiliano Sala gedacht. So führten die Gunners den Argentinier, dessen Flugzeug über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden war, in ihrem Stadionheft im Kader der Gäste auf. Die Kapitäne Özil und Sol Bamba legten Narzissensträuße im Mittelkreis nieder.

United rettet Unentschieden

Rekordmeister Manchester United rettete gegen den FC Burnley durch den Elfmeter von Paul Pogba (87.) und das Last-Minute-Tor von Victor Lindelöf (90.+4) noch ein 2:2 (0:0). Allerdings riss mit dem Remis die Auftaktserie von Interims-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer von acht Erfolgen nacheinander.

Ex-Nationalspieler Andre Schürrle schöpfte mit dem FC Fulham durch das 4:2 (0:2) gegen Brighton & Hove Albion wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Der Weltmeister von 2014 wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt, die Aufholjagd der Cottagers verfolgte Schürrle von der Bank.