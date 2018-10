Manchester United: Jose Mourinhos Entlassung steht offenbar fest

Premier-League-Klub Manchester United wird seinen Trainer Jose Mourinho wohl noch an diesem Wochenende entlassen. Dies berichtet der Mirror am Samstagvormittag.

Demnach soll das Ergebnis der Premier-League-Partie der Red Devils gegen Newcastle United die bereits beschlossene feststehende Entscheidung nicht mehr beeinflussen.

Mit seiner sportlichen Führung und Äußerungen gegenüber der Presse hat sich The Special One bei Spielern, Fans und Führungskräften im Old Trafford offenbar ins Aus katapultiert. Am Freitag sorgte er mit einer bizarren Pressekonferenz, die keine fünf Minuten dauerte, für erneuten Diskussionsstoff.

Mit United steht Mourinho nach sieben Spieltagen nur auf dem zehnten Tabellenplatz der englischen Beletage. Bereits zu diesem frühen Saisonzeitpunkt trennen die Red Devils neun Zähler von Stadtrivale Manchester City.

In Manchester übernahm der 55-Jährige im Mai 2016 das Zepter. Seit Beginn seiner Amtszeit gewann er den Ligapokal, den englischen Superpokal und auch einmal die Europa League.