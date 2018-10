FC Liverpool gegen Manchester City heute live sehen: TV, Livestream, Liveticker

Am 8. Spieltag der Premier League kommt es zum Gipfeltreffen zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. Die Teams von Jürgen Klopp und Pep Guardiola stehen punktgleich an der Tabellenspitze. Wo ihr das Spitzenspiel der Premier League live sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Die Citizens spielten am dritten Spieltag gegen die Wolves remis. Liverpool gab am vergangenen Spieltag im Duell gegen Chelsea (1:1) die ersten zwei Punkte in der Liga liegen.

Die Reds warten allerdings wettbewerbsübergreifend seit drei Spielen auf einen Sieg. Dem 1:1 ging eine 1:2-Niederlage im Carabao-Cup voraus - ebenfalls gegen Chelsea. Unter der Woche verlor Liverpool in der Champions League bitter gegen Napoli (0:1). Klopp gibt sich gelassen: "Wenn Sie mich fragen, was stimmungsmäßig die beste Vorbereitung auf ein Spiel ist - dann ist es eine Niederlage im Spiel zuvor."

FC Liverpool - Manchester City: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Das Duell zwischen Liverpool und Manchester City findet am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool statt. Schiedsrichter der Partie ist Martin Atkinson.

© getty

FC Liverpool - Manchester City live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spitzenspiel Liverpool gegen Manchester City läuft live und exklusiv auf DAZN. Die Vorberichte beginnen ab 17.15 Uhr. Mit diesem Team begleitet der Streaming-Dienst das Topspiel:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

FC Liverpool - Manchester City: Die wichtigsten Fakten

Liverpool ist seit 17 Heimspielen gegen ManCity in allen Wettbewerben (12 Siege, 5 Niederlagen).

Liverpool hielt in den letzten acht Heimspielen stets die Null. Eine längere Serie gelang den Reds nur im Februar 2007 (9 Spiele).

Manchester City hat lediglich eins der letzten 25 Premier-League-Auswärtsspiele verloren (3:4 gegen Liverpool in der vergangenen Saison).

Sergio Aguero hat bisher 148 Premier-League-Tore erzielt. Trifft er doppelt, könnte er der erst neunte Spieler werden, der 150 Tore in diesem Wettbewerb erzielte.

FC Liverpool - Manchester City: Die letzten 5 Duelle