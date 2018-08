Huddersfield Town gegen FC Chelsea heute live im Livestream und Liveticker verfolgen

Am 1. Spieltag der Premier-League-Saison 2018/2019 trifft Huddersfield Town auf den FC Chelsea. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Samstag, 11.08.2018, startet für Huddersfield Town und den FC Chelsea die neue Premier-League-Saison. Das Team des deutschen Trainers David Wagner beendete die vergangene Spielzeit, seine erste in der Premier League, auf dem 16. Tabellenplatz. Der FC Chelsea belegte am Ende einen enttäuschenden fünften Rang und verpasste damit die Qualifikation für die Champions League.

Huddersfield Town - FC Chelsea: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Huddersfield Town und dem FC Chelsea findet am heutigen Samstag, 11. August 2018, statt. Anpfiff ist um 16 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist das John Smith's Stadium, das Stadion von Huddersfield Town.

Huddersfield Town gegen FC Chelsea im TV, Livestream und Liveticker

Ebenso wie alle anderen Partien der Premier League überträgt DAZN Huddersfield Town gegen den FC Chelsea im Livestream. Im deutschen Free-TV ist das Premier-League-Match nicht zu sehen.

So begleitet DAZN das Spiel:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Benny Lauth.

DAZN startet um 15.45 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Das Sport-Streamingportal zeigt zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports live und exklusiv. Neben der Premier League gibt es dort unter anderem auch die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 zu sehen. Für 9,99 Euro im Monat könnt ihr "das Netflix des Sports" abonnieren. Zuvor habt ihr die Möglichkeit, euch einen kostenlosen Probemonat zu sichern.

Wer das Spiel nicht im Livestream verfolgen kann, ist mit dem SPOX-Liveticker bestens abgesichert.

Huddersfield Town - FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Huddersfield Town: Lossl - Smith, Zanka, Schindler, Kongolo, Lowe - Mooy, Billing, Hogg - Mounie, van La Parra.

FC Chelsea: Caballero - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Antonio - Kante, Jorginho, Barkley - Willian, Morata, Hazard.

FC Chelsea vor Premier-League-Start gegen Huddersfield: Wichtige Neuzugänge