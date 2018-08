Premier League, Deadline Day mit Live-Updates: Liveticker zum Transferfenster - Wechsel, News, Gerüchte

Am heutigen Donnerstag schließt das Transferfenster in England. In unserem ständig aktualisierten Liveticker verpasst ihr keine Gerüchte, Wechsel oder andere wichtigen News.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier verpasst ihr am Deadline Day nichts!

Deadline Day in der Premier League: Letzter Tag des Transferfensters

Die Transferphase in der englischen Premier League läuft bis zum 09. August, 18 Uhr. Bis dahin dürfen die PL-Klubs Neuzugänge verpflichten, danach lediglich Spieler ins Ausland abgeben.

Premier League, Liveticker zum Deadline Day: Transfers, Gerüchte und Wechsel am letzten Tag

8.51 Uhr: Der FC Watford will offenbar Stefano Sturaro verpflichten. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, darf der Mittelfeldspieler Juventus Turin verlassen. Neben Watford sind wohl auch Sporting und Genua interessiert. Auch eine Leihe mit Kaufoption soll im Gespräch sein.

8.30 Uhr: Die Premier-League-Teams haben noch rund über neun Stunden Zeit, um ihren Kader zu verstärken.

Premier League, Transfers: Wichtigste Wechsel im Sommer 2018

In diesem Sommer gab es bereits zahlreiche größere Transfers auf der Insel. Hier gibt es die Übersicht mit einer Auswahl der wohl wichtigsten Wechsel.

Spieler Neuer Verein Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse* Riyad Mahrez Manchester City Leicester City ca. 68 Millionen Euro Joe Hart FC Burnley Manchester City ca. 4 Millionen Euro Fred Manchester United Donezk 59 Millionen Euro Diego Dalot Manchester United FC Porto 22 Millionen Euro Daley Blind Ajax Manchester United 16 Millionen Euro Alisson Becker FC Liverpool AS Rom ca. 62 Millionen Euro Naby Keita FC Liverpool RB Leipzig 60 Millionen Euro Fabinho FC Liverpool AS Monaco 45 Millionen Euro Xherdan Shaqiri FC Liverpool Stoke City ca. 15 Millionen Euro Kepa Arrizabalaga FC Chelsea Athletic 80 Millionen Euro Jorginho FC Chelsea Napoli 57 Millionen Euro Mateo Kovacic FC Chelsea Real Madrid Leihe Thibaut Courtois Real Madrid FC Chelsea 35 Millionen Euro Lucas Torreira FC Arsenal UC Sampdoria Bernd Leno FC Arsenal Bayer Leverkusen ca. 25 Millionen Euro Sokratis FC Arsenal BVB 16 Millionen Euro Stephan Lichtsteiner FC Arsenal Juventus Turin - Richarlison FC Everton FC Watford ca. 39 Millionen Euro Lucas Digne FC Everton FC Barcelona ca. 20 Millionen Euro Davy Klaasen Werder Bremen FC Everton ca. 13 Millionen Euro Wayne Rooney D.C. United FC Everton - Jefferson Lerma AFC Bournemouth UD Levante ca. 28 Millionen Euro Felipe Anderson West Ham United Lazio Rom 38 Millionen Euro Gerard Deulofeu FC Watford FC Barcelona 13 Millionen Euro

* Referenzwert von transfermarkt.de

Transfergerücht: Wechselt Tottenhams Rose zu Schalke 04?

Bei den Spurs gab es bislang kaum Bewegung: Einzig Vincent Janssen ist nach seiner Leihe zu Fenerbahce wieder zurück. Womöglich könnte Tottenham Linksverteidiger Danny Rose in Richtung Bundesliga abgeben.

Das berichtet Sky Sport News. Dem Bericht zufolge ist Schalke 04 an einer Leihe interessiert. Hier geht's zur ausführlichen News.

Premier-League-Transfers: Chelsea gibt Courtois ab und holt Rekord-Ersatz

Kurz vor Ende des Transferfensters hat Chelsea die Torhüterposition neu besetzt. Thibaut Courtois verlässt die Blues und wechselt zurück zu Real. Im Gegenzug wird Mateo Kovacic an Chelsea verliehen.

Aber auch im Tor haben die Londoner reagiert und Kepa Arrizabalaga zum teuersten Keeper aller Zeiten gemacht. Der 23-jährige Spanier kommt von Athletic und kostet Chelsea rund 80 Millionen Euro.