Newcastle United gegen Totteham Hotspur live sehen: Premier League im Livestream und Liveticker verfolgen

Am ersten Spieltag der Premier League empfängt Newcastle United am Samstag die Tottenham Hotspur. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Infos zur Partie wie die Übertragung im Livestream. Außerdem erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Liveticker verfolgen könnt.

Die Tottenham Hotspur wollen am ersten Spieltag der neuen Premier-League-Saison direkt an ihre starken Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen. Das Team von Mauricio Pochettino sicherte sich dank eines dritten Platzes die Teilnahme an der Champions League. Anderes Bild bei Newcastle: Nach dem Abstieg 2015 feierten die Magpies 2016 den direkten Wiederaufstieg, die letzte letzte Spielzeit beendeten sie auf einem souveränen zehnten Rang.

Premier League heute live: Newcastle United gegen Tottenham Hotspur

Die Partie zwischen Newcastle und den Lilywhites steigt am Samstagmittag, den 11. August, im St. James' Park in Newcastle. Referee Martin Atkinson wird die Partie um 13.30 Uhr anpfeifen.

Newcastle United gegen Tottenham Hotspur heute live im Livestream sehen

Das Aufeinandertreffen zwischen Tottenham und Newcastle könnt ihr live und exklusiv auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet eine Vielzahl von Livesport-Veranstaltungen jeglicher Sportarten an.

Neben vielen Spielen der Premier League, Ligue 1 und Primera Division präsentiert DAZN euch auch die Highlights der Bundesliga und zweiten Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Darüber hat DAZN ab dieser Saison ausgewählte Spiele der Champions League sowie alle Spiele der Europa League im Programm.

Das gesamte Programm des Streaming-Portals seht ihr für 9,99 Euro monatlich, wobei die ersten vier Wochen im Rahmen eines Probemonats sogar kostenfrei sind. Hier gibt es den kostenlosen Probemonat.

Premier League: Newcastle gegen Tottenham im Liveticker sehen

Natürlich könnt ihr die Partie auch im Liveticker bei SPOX verfolgen.

Newcastle United gegen Tottenham Hotspur heute live: Die Fakten

Newcastle hat die letzten zwei Spiele gegen Tottenham verloren und konnte in beiden Partien kein Tor erzielen.

Im St. James' Park verlor Newcastle drei der letzten vier Partien gegen die Spurs.

Newcastle und Tottenham treffen zum vierten Mal am Auftaktwochenende aufeinander. Keine Partie gab es öfter am ersten Premier-League-Spieltag.

Die Spurs verloren nur eines ihrer neun Auswärtsspiele im Kalenderjahr 2018 (5 Siege, 3 Unentschieden).

Der erste Spieltag der Premier League im Überblick