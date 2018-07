Arsene Wenger: 22 Jahre bei Arsenal zu bleiben, "war vielleicht mein größter Fehler"

CSL Shandong Luneng -

Arsene Wenger hat zugegeben, dass es vielleicht der größte Fehler seiner Laufbahn war, 22 Jahre lang Trainer beim FC Arsenal zu bleiben. Im Interview mit dem französischen Radiosender RTL machte er zudem klar, dass er sich "zeitweise als Gefangener seiner eigenen Aufgabe" gefühlt habe.

Angesprochen auf seinen größten Fehler, sagte Wenger mit einem Lachen: "Vielleicht war es der, dass ich 22 Jahre beim selben Klub geblieben bin." Dabei wollte er aber keineswegs gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Arsenal nachtreten. "Ich bin jemand, der gern rumkommt und neue Dinge kennenlernt. Doch genauso liebe ich auch eine Herausforderung", relativierte er.

Nach 22 Jahren verkündete Arsene Wenger im Sommer seinen Rücktritt beim FC Arsenal. Insgesamt stand er bei 828 Spielen des Klubs aus dem Westen Londons an der Linie.

Merci Arsene & Per: Das Emirates verabschiedet Wenger und Mertesacker © getty 1/23 6. Mai 2018: 22 Jahre nach seiner Ankunft in London steht tatsächlich Arsene Wengers letztes Heimspiel als Arsenal-Trainer an. © getty 2/23 Aber nicht nur Wenger hat sein letztes Mal - auch Kapitän Per Mertesacker feiert Abschied, wobei er anders als Wenger dem Verein erhalten bleibt. © getty 3/23 Die "Wenger out"-Plakate haben ausgedient. Für einen ehrenvollen Abschied wollen alle Fans sorgen. © getty 4/23 "Merci Arsène" steht auf den T-Shirts der Spieler. Hier ist - leider verschwommen - Per Mertesacker zu sehen. Im Vordergrund: Aaron Ramsey. © getty 5/23 Der Gegner ist der FC Burnley, der dem "grand monsieur" artig die Ehre erweist. Gänsehaut-Atmosphäre im Emirates Stadium! © getty 6/23 Viele Arsenal-Fans haben das Ende von Wengers Zeit herbeigesehnt. Bei seinem Abschied wurden aber selbst die Kritiker sentimental. © getty 7/23 3 Meistertitel und 7 Mal den FA Cup gewann Arsenal unter Wenger. 2004 schrieb seine Mannschaft als "The Invincibles" Premier-League-Geschichte. © getty 8/23 Ganz ehrlich, wann hat man Arsene Wenger mal so entspannt am Spielfeldrand erlebt? © getty 9/23 Pierre-Emerick Aubameyang sorgte für die Arsenal-Führung bereits in der 14. Spielminute. © getty 10/23 Alexandre Lacazette erhöhte für die Gunners auf 2:0. © getty 11/23 Und Wenger? Der hatte draußen weiterhin jede Menge Spaß. Ganz ehrlich: Was macht er da? © getty 12/23 Arsenal machte mit dem Toreschießen munter weiter: Sead Kolisinac, der frühere Schalker, sorgte für das 3:0. © getty 13/23 Alex Iwobi besorgte das 4:0. Ob sein Tänzchen Arsene Wenger galt? © getty 14/23 Aubameyangs zweiter Treffer des Abends bedeutete den Endstand von 5:0. Ein würdiger Abschied für Wenger vom Emirates. © getty 15/23 Und ein würdiger Abschied für Per Mertesacker, den Wenger in der 77. Minute für Callum Chambers aufs Feld schickte. © getty 16/23 Auf dem Platz angekommen wurde Merte gleich stürmisch von Keeper Peter Cech begrüßt. © getty 17/23 Wie cool ist denn bitte dieser kleine Arsenal-Fan? Ob er Wengers Krawatte bekommen hat? © getty 18/23 Wow, Wenger zieht blank! Und wohin jetzt mit dem Ding? © getty 19/23 Zu den Fans natürlich! © getty 20/23 "Fußball sollte Kunst sein", hat Arsene Wenger mal gesagt. Über viele Jahre haben seine Teams sehr kunstvoll gespielt, zuletzt leider nicht mehr in der Häufigkeit wie früher. © getty 21/23 Emotional wurde es nach dem Abpfiff. Per Mertesacker sieht deutlich mitgenommen aus. Alles Gute, Per, für Deinen Job als Leiter der Arsenal Academy. © getty 22/23 Auch die Superstars von einst wie Freddie Ljungberg, Emmanuel Petit oder Sol Campbell erwiesen ihrem Trainer die Ehre. © getty 23/23 Und alles Gute, Arsene Wenger!

In seiner Zeit mit den Gunners gewann er siebenmal den FA-Cup und dreimal den Titel in der Premier League. In der Saison 2003/04 schrieb er dabei Geschichte, als er mit den "Invincibles" eine komplette Spielzeit ohne Niederlage blieb.