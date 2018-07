Der FC Liverpool in der Kaderanalyse: So plant Jürgen Klopp die neue Saison

Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense

Mit Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho und Xherdan Shaqiri hat der FC Liverpool bereits vier namhafte Neuzugänge getätigt. Sind die Planungen damit abgeschlossen? Und soll noch wer gehen? Die Reds in der Kaderanalyse.

FC Liverpool: Die Situation im Tor

Personal: Alisson Becker, Loris Karius, Simon Mignolet

Fragezeichen: Loris Karius, Simon Mignolet

Kandidaten: -

Situation:

Am 19. Juli verkündete der FC Liverpool die Verpflichtung von Alisson Becker und beendete somit eine jahrelange Torwart-Diskussion. Alisson unterschrieb einen langfristigen Vertrag, im Gegenzug flossen vorerst 62,5 Millionen Euro an die AS Rom. Eine Summe, die durch Bonuszahlungen noch um zehn Millionen ansteigen könnte. Unabhängig von den Bonuszahlungen ist Liverpools neue Nummer 1 der teuerste Torhüter aller Zeiten.

Seit dem Abschied von Pepe Reina 2013 war auf der Torwart-Position keine Ruhe mehr eingekehrt: Zunächst wusste Simon Mignolet nicht zu überzeugen, im Sommer 2016 kam Loris Karius. Zu Saisonbeginn machte Karius zehn Spiele, patzte mehrmals und Mignolet war wieder im Kasten. In der vergangenen Saison startete Liverpool mit Mignolet in die Saison, nach 19 Spielen hatte Klopp genug gesehen und für die zweite Saisonhälfte war Karius die Nummer 1.

Im Champions-League-Finale gegen Real Madrid leistete sich Karius zwei gravierende Fehler und besiegelte die Niederlage der Reds. Eine Mischung aus Entsetzen, Verwunderung und Ratlosigkeit prasselten auf den Keeper ein. Tage später lieferten die Reds eine Erklärung: Karius hatte sich bei einem Zusammenprall mit Sergio Ramos eine Gehirnerschütterung zugezogen. Der behandelnde Arzt Dr. Ross Zafonte sprach von einer "visuell räumlichen Dysfunktion". In der Vorbereitung auf die neue Saison leistete sich Karius jedoch weitere Patzer - und stellte sich mit einem Urlaubsvideo in Baywatch-Manier selbst in fragwürdiges Rampenlicht.

© getty

Bestätigt Alisson, dass Klopp nach Eigenaussage einen "Weltklassetorwart" verpflichtet hat, sollte der 25-Jährige auf lange Sicht im Tor der Reds für Ruhe sorgen. Nach seiner Verpflichtung stellt sich aber eine neue Frage: Karius, oder Mignolet, wer wird den Verein verlassen? Schließlich ist es kaum vorstellbar, dass sich die alten Stammkräfte um die Minuten in den nationalen Pokalwettbewerben streiten wollen.

Alissons Leistungsdaten bei AS Rom

Saison Einsätze Gegentore Spiele ohne Gegentor 2017/2018 49 47 22 2016/2017 15 19 4 Gesamt 64 66 26

Seite 1: Die Situation im Tor

Seite 2: Die Situation in der Abwehr

Seite 3: Die Situation im Mittelfeld

Seite 4: Die Situation im Angriff