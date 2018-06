Berater bestätigt: Sven Mislintat will Caglar Söyüncü vom SC Freiburg zu Arsenal holen

Friendlies Live Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights)

Der englische Erstligist FC Arsenal steht in Verhandlungen mit dem SC Freiburg wegen eines Wechsels von Caglar Söyüncü. Der Berater des Innenverteidigers, Mustafa Dogru, bestätigte das gemäß turkish-football.com. Treibende Kraft hinter dem Interesse der Londoner sei der ehemalige Dortmunder Chefscout Sven Mislintat.

"Sven Mislintat ist an Caglar interessiert, es gibt konkrete Gespräche", wird Dogru zitiert: "Alles, was noch aussteht, ist eine konkrete Summe, die ausgehandelt werden muss. Wir werden sehen, was als Nächstes passiert."

Die Gunners erhalten also offenbar den Zuschlag bei dem 22-Jährigen, an dem auch diverse andere Klubs Interesse zeigten: "Was ich bezüglich Liverpool sagen kann ist, dass es vier bis fünf Premier-League-Klubs gab, die ihn in der Länderspielpause gescoutet haben. Es gibt vier Teams, die einen Schritt unternommen haben, mit denen wir uns unterhalten." Unter den interessierten Vereinen, so der Agent weiter, seien auch Atletico Madrid sowie Erstligisten aus Frankreich, Italien und Deutschland.

Mislintat schon beim BVB von Söyüncü angetan

Ausschlaggebend für den sich anbahnenden Wechsel zu Arsenal ist offenbar, dass sich Ex-BVB-Scout Mislinat schon lange um Söyüncü bemüht hat: "Sven Mislintat war schon von Caglar angetan, als er noch bei Borussia Dortmund war. Zuerst hat er ihn in Deutschland gescoutet."

Freiburg hatte den Türken 2016 für 2,65 Millionen Euro von Altinordu nach Deutschland geholt, in der abgelaufenen Bundesligasaison absolvierte er 26 Partien.

Derzeit weilt Söyüncü bei der Nationalmannschaft, in den Testspielen gegen Iran, Tunesien und Russland stand er jeweils in der Startelf. Gegen Tunesien gelang ihm sogar sein erstes Tor für die Türkei.