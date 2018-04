Wenger über Arsenal-Abschied: "Nicht wirklich meine Entscheidung"

Premier League Liverpool -

Der Abschied von Trainer Arsene Wenger vom FC Arsenal war offenbar nicht freiwillig. Am Freitag hatte Arsenal bekanntgegeben, dass Wenger den Klub zum Saisonende und somit ein Jahr vor Vertragsablauf verlassen werde.

Der Zeitpunkt sei "nicht wirklich meine Entscheidung" gewesen, sagte Wenger am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. In einem zum Abschied veröffentlichten Statement erklärte Wenger noch, "dass ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass es der richtige Zeitpunkt für mich ist, am Ende der Saison aufzuhören".

Beenden wolle der 68-jährige Wenger seine Trainerkarriere noch nicht: "Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich machen werde. Vielleicht eine kleine Pause? Ich werde weiterarbeiten, das ist sicher."

Am Donnerstag empfängt Arsenal zum Hinspiel des Europa-League-Halbfinals Atletico Madrid im Emirates Stadium (21.05 Uhr im LIVETICKER).