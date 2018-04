West-Ham-Coach David Moyes vergleicht Marko Arnautovic mit Zalatan Irbahimovic

Premier League West Ham -

Marko Arnautovic befindet sich derzeit in bestechender Form. Der ÖFB-Teamspieler erzielte für seinen Klub West Ham United seit Dezember neun Tore in der Premier League und wird nun von seinem Coach David Moyes sogar mit Zlatan Ibrahimovic verglichen.

Dabei gibt der Trainer zu, dass er zunächst seine Zweifel an den Qualitäten des Österreichers hatte. "Ich hatte meine Bedenken, ich habe ihn hin und wieder spielen sehen, als er noch bei Stoke (West Ham - Stoke, heute, 21:00 Uhr live auf DAZN) war und da hat er meiner Meinung nach zu wenig nach hinten gearbeitet", so Moyes, der das Traineramt bei West Ham im November von Slaven Bilic übernommen hat, gegenüber skysports.com.

"West Ham war auf einem Abstiegsplatz und mir war klar, dass wir ein großes Problem bekommen werden, wenn wir nicht alle Spieler dazu bringen, ihre Defensiv-Aufgaben zu übernehmen", erklärt der Coach weiter, weswegen er beschlossen hat, Arnautovic nicht wie gewohnt auf den Flügel sondern in die Sturmzentrale zu stellen.

Arnautovic schießt West Ham aus dem Tabellenkeller

"Wir mussten eine Position für ihn finden, wo er nicht ständig doppeln und dem Mitspieler hinter sich defensiv aushelfen musste. Wir haben ein bisschen herumprobiert, und ihn als Mittelstürmer aufzustellen war die beste Lösung", weiß Moyes und schiebt sofort hinterher: "Es war ein logischer Schritt, keine Atomphysik.

Der Erfolg gibt Moyes recht. Arnautovic explodierte förmlich, seit er als Mittelstürmer spielt und hat einen großen Anteil daran, dass West Ham mittlerweile bei einem Spiel weniger sechs Punkte von den Abstiegsrängen entfernt ist.

Moyes vergleicht Arnautovic mit Ibrahimovic

Nicht nur aufgrund der nun gleichen Position, sondern auch wegen seiner Führungsqualitäten vergleicht Moyes Arnautovic sogar mit Ibrahimovic:

"Er hat etwas von Zlatan. Er hat eine ähnliche Art, auch seine Mitspieler sehen ihn so. Er ist bereits ein Leader, muss diese Rolle aber noch mehr verinnerlichen und entwickeln."

Arnautovic muss sich noch verbessern

Vor allem die Art und Weise wie sich Arnie hin und wieder auf dem Platz gibt, müsse sich laut Moyes noch ändern.

"Manchmal bewegt er sich so, als würde ihn alles nicht interessieren. Aber er ist jetzt in einem Alter, in dem er junge Spieler beeinflussen kann und muss. Das funktioniert über Führungsqualitäten und Leistung. Die Leistung bringt er bereits."

