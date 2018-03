Premier League, 32. Spieltag: Chelsea empfängt die Spurs, Everton gegen ManCity.

Premier League Crystal Palace -

Zum Auftakt des 32. Spieltags ist der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp bei Crystal Palace gefordert. Außerdem ist Manchester City beim FC Everton zu Gast, der FC Arsenal empfängt Stoke City und zum Abschluss des Wochenendes kommt es zum Londoner Derby zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur.

Mit einem Sieg können die Blues bis auf zwei Punkte an die Spurs heranrücken und damit im Rennen um die begehrten Champions-League-Plätze wieder mitmischen. Manchester United will gegen Swansea den zweiten Tabellenplatz verteidigen, denn Liverpool ist weiterhin in Lauerstellung.

Vorschau auf den 32. Spieltag der Premier League

Liverpool-Angreifer Mohamed Salah schoss in dieser Saison genauso oft das erste Tor in einem Premier-League-Spiel wie der Gegner Crystal Palace (8).

Wayne Rooney erzielte neun Tore in der Premier League gegen Manchester City. Nur Alan Shearer (11) gelang dies öfter.

Arsenal gewann wettbewerbsübergreifend die letzten 15 Heimspiele gegen Stoke City. Die letzte Heimniederlage war im Jahr 1981 (0:1).

Der FC Chelsea verlor keines der letzten 27 Spiele im eigenen Stadion gegen die Spurs. Tottenham gewann zuletzt 1990 mit 2:1 beim Londoner Rivalen.

Premier League: Alle Spiele des 32. Spieltags

Anstoßzeit Partie Liveticker Sa., 31.03. 13.30 Uhr Crystal Palace - FC Liverpool LIVETICKER Sa., 31.03. 16 Uhr Brighton Hove & Albion - Leicester City - Sa., 31.03. 16 Uhr Manchester United - Swansea City LIVETICKER Sa., 31.03. 16 Uhr Newcastle United - Huddersfield Town - Sa., 31.03. 16 Uhr West Ham United - FC Southampton - Sa., 31.03. 16 Uhr FC Watford - AFC Bournemouth - Sa., 31.03. 16 Uhr West Bromwich Albion - FC Burnley - Sa., 31.03. 18.30 Uhr FC Everton - Manchester City LIVETICKER So., 01.04. 14.30 Uhr FC Arsenal - Stoke City LIVETICKER So., 01.04. 17 Uhr FC Chelsea - Tottenham Hotspur LIVETICKER

Die Tabelle der Premier League vor dem 32. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Differenz Punkte 1 Manchester City 30 85:20 65 81 2 Manchester United 30 58:23 35 65 3 FC Liverpool 31 73:34 39 63 4 Tottenham Hotspur 30 59:25 34 61 5 FC Chelsea 30 52:27 25 56 6 FC Arsenal 30 55:41 14 48 7 FC Burnley 30 27:26 1 43 8 Leicester City 30 45:43 2 40 9 FC Everton 31 37:50 -13 40 10 AFC Bournemouth 31 37:49 -12 36 11 FC Watford 31 39:55 -16 36 12 Brighton Hove & Albion 30 28:40 -12 34 13 Newcastle United 30 30:40 -10 32 14 Swansea City 30 25:42 -17 31 15 Huddersfield Town 31 25:52 -27 31 16 Crystal Palace 31 30:48 -18 30 17 West Ham United 30 36:57 -21 30 18 FC Southampton 30 29:44 -15 28 19 Stoke City 31 29:58 -29 27 20 West Bromwich Albion 31 24:49 -25 20

