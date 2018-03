FC Chelsea: Zukunft von Thibaut Courtois ist weiterhin ungewiss.

Premier League Crystal Palace -

Die Gerüchte über einen Wechsel von Thibaut Courtois reißen nicht ab. Der Torwart der Blues sprach jetzt offen über seine Zukunft und seine Pläne.



Thibaut Courtois' Zukunft beim FC Chelsea ist weiterhin unklar, sein Vertrag bei den Blues läuft 2019 aus. Entscheidet sich der Torwart, sein Arbeitspapier vor Ablauf des Vertrages nicht zu verlängern, wäre er im Sommer nächsten Jahres ablösefrei zu haben. Im Interview mit Sporza äußerte er sich zu seiner Zukunft.

"Die Situation ist nicht immer einfach. Ja, mein Herz ist in Madrid. Es ist logisch und verständlich", sagte der 25-Jährige. Courtois wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Er selbst spielt und lebt zwar in England, Frau und Tochter wohnen aber weiterhin in Madrid. Der Belgier spielte von 2011 bis 2014 bei Reals Stadtrivale Atletico Madrid.

Courtois: "Werde auch nächstes Jahr bei Chelsea sein"

Eines ist aber sicher: "Ich habe hier noch einen für ein weiteres Jahr gültigen Vertrag und fühle mich gut bei Chelsea. Am Saisonende setzen wir uns zusammen", versicherte der Keeper und fügte hinzu: "Ich führe dort ein ruhiges Leben und weiß, dass ich auch nächstes Jahr bei Chelsea sein werde."

Jedoch möchte der 1,99-Meter-Hüne seine Zukunft noch vor der anstehenden Weltmeisterschaft geklärt haben. "Wenn ich zur WM fahre, möchte ich eine klare Idee haben: Verlängern oder noch ein Jahr warten", erklärte er und schloss ab: "Ich möchte mit einem klaren Kopf zur WM."