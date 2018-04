FC Liverpool gegen Manchester City - TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Eredivisie Live Groningen -

Der FC Liverpool empfängt am Mittwoch Manchester City zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League (20.45 Uhr im LIVETICKER). SPOX zeigt, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Duell.

Die Reds sind in der bisherigen Champions-League-Saison ungeschlagen. Das Team von Jürgen Klopp setzte sich im Achtelfinale souverän gegen den FC Porto durch und trifft nun auf den Ligakonkurrenten Manchester City.

Der FC Liverpool war das letzte Team, das die Sky Blues in der Premier League schlagen konnte, am 14. Januar siegten die Reds mit 4:3.

Dennoch ist ManCity diese Saison in der englischen Liga das Maß der Dinge. Pep Guardiola und sein Team haben 16 Punkte Vorsprung auf den Rivalen Manchester United auf Platz zwei. In der Champions League zog ManCity gegen den FC Basel in die Runde der besten Acht ein.

Wo und wann spielt der FC Liverpool gegen Manchester City?

Spiel FC Liverpool - Manchester City Datum Mittwoch, 4. April Uhrzeit 20.45 Uhr Stadion Anfield, Liverpool

FC Liverpool gegen Manchester City im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte für das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City liegen beim Sender sky. Der kostenpflichtige Sender bietet das Spiel im TV und über das Angebot skygo im Livestream an.

Natürlich könnt ihr das Duell auch bei SPOX live erleben. Den Link zum Liveticker findet ihr hier.

Diese Spieler sind verletzt, fraglich oder gesperrt

FC Liverpool:

Joe Gomez (Knöchelverletzung)

Adam Bogdan (Kreuzbandriss)

Manchester City:

Benjamin Mendy (Kreuzbandoperation)

Die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und ManCity

Datum Wettbewerb Spiel Ergebnis 14.01.2018 Premier League Liverpool - ManCity 4:3 09.09.2017 Premier League ManCity - Liverpool 5:0 19.03.2017 Premier League ManCity - Liverpool 1:1 31.12.2016 Premier League Liverpool - ManCity 1:0 02.03.2016 Premier League Liverpool - ManCity 3:0

Fakten zum Spiel