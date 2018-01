Manchester City unternimmt wohl nächsten Anlauf bei Arsenals Alexis Sanchez

Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City – Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham

Nach dem gescheiterten Wechsel im Sommer will Manchester City Alexis Sanchez vom FC Arsenal offenbar in der Wintertransferphase verpflichten. Laut dem englischen Guardian bereitet City ein Angebot in Höhe von umgerechnet 34 Millionen Euro vor.

Diese Summe wäre etwa die Hälfte von der, die City Berichten zufolge noch im August geboten hatte. Am letzten Tag der Transferperiode scheiterte der Wechsel aber, weil Arsenal keinen entsprechenden Ersatz fand.

Sanchez steht bei Arsenal noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag. Eine Verlängerung des Kontrakts erscheint äußerst unwahrscheinlich.

Nach der Knieverletzung von Stürmer Gabriel Jesus hat City-Trainer Pep Guardiola mit Sergio Agüero aktuell nur einen klassischen Angreifer zur Verfügung. Jesus wird wohl rund zwei Monate ausfallen