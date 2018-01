Medien: Jose Mourinho steht vor Vertragsverlängerung bei Manchester United

Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City -

Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham Premier League Swansea -

Liverpool Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed)

Jose Mourinho steht Medienberichten zufolge vor einer Vertragsverlängerung bei Manchester United. Zuletzt hatte er in einem Interview noch für Spekulationen um einen möglichen Abgang gesorgt.

"The Special One" unterschrieb ursprünglich für drei Jahre mit der Option auf eine weitere Saison im Jahr 2016, als er die Nachfolge von Louis van Gaal antrat. Der von The National berichtete neue Vertrag soll erneut über drei Jahre laufen und den Portugiesen bis 2021 an die Red Devils binden.

Manchester United: Mourinho-Verlängerung noch in dieser Woche?

Im Oktober noch sorgte Mourinho für Unruhe mit einem Interview im französischen Fernsehen. Er gab damals an, seine Karriere nicht bei United beenden zu wollen. Außerdem nannte er Paris St.-Germain ein "besonderes Projekt". Letztere Aussage war wiederum Wasser auf die Mühlen für Spekulationen, nach denen der aktuelle PSG-Trainer Unai Emery bereits im Sommer seinen Hut nehmen könnte.

ESPN FC berichtet nun aber, dass die Modalitäten des neuen Kontrakts ausgehandelt seien, obgleich noch nichts unterschrieben sei. Jedoch sei eine Verkündung sogar schon in dieser Woche denkbar.

Mourinho befindet sich in seiner zweiten Saison bei Manchester United und gewann im Vorjahr sowohl den League Cup als auch die Europa League. Durch den europäischen Erfolg sicherte sich United ein Startrecht in der Champions League, nachdem man in der Premier League lediglich Sechster geworden war.