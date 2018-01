3. Runde des FA Cup: Manchester United müht sich gegen Derby County eine Runde weiter

Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke

Manchester United steht in der 4. Runde des FA Cup. Lange Zeit sah es danach aus, als müsste die Mannschaft von Jose Mourinho gegen den Zweitligisten Derby County in ein Wiederholungsspiel. In der Schlussphase rückten die Red Devils jedoch die Verhältnisse zurecht und gewannen mit 2:0 (0:0)

Knapp sieben Minuten vor Schluss traf Jesse Lingard zum 1:0 im Old Trafford (84.). In der Schlussminute erhöhte Romelu Lukaku noch auf 2:0. Für Lukaku war es der erste Treffer als Einwechselspieler seit 2014.

Mit dem Sieg über Derby County entgingen die Red Devils knapp einer erneuten Blamage in einem Pokalwettbwerb. Bereits Ende Dezember unterlag United Bristol City völlig überraschend mit 1:2 und schied aus dem League Cup aus. In der Premier League haben Mourinho und Co. bereits 15 Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen und Spitzenreiter Manchester City.

In der anderen FA-Cup-Partie des Abends sicherte sich der FC Liverpool im 230. Merseyside-Derby gegen den FC Everton einen Platz unter den letzten 32 im ältesten Pokalwettbewerb der Welt. Zum Matchwinner wurde dabei Neuzugang Virgil van Dijk.