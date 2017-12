Premier League, 21. Spieltag: Klopp fordert Foxes - Marschiert City weiter?

Premier League Liverpool -

Am 21. Spieltag der Premier League trifft der FC Liverpool auf Ex-Meister Leicester City, während Chelsea Stoke City empfängt. Manchester United muss im Old Trafford gegen Southampton ran, Tabellenführer Manchester City tritt im Selhurst Park bei Crystal Palace an. Den Abschluss machen die Tottenham Hotspur im London-Derby gegen West Ham United.

Fakten zum 21. Spieltag

Liverpool hat unter Jürgen Klopp gegen keine Mannschaft öfter verloren als gegen Leicester City - drei Mal.

Manchester United hat nur zwei von 29 Spielen unter Jose Mourinho im Old Trafford verloren - beide Male gegen Manchester City.

Manchester City hat in der Premier League seit 2013 kein Kalenderjahr erfolgreich beenden können - sie verloren 2016 0:1 in Liverpool, spielten 2015 in Leicester 0:0 und gegen Burnley 2014 ebenfalls unentschieden (2:2).

Die Partien am 21. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 30.12.17 16 Uhr FC Watford Swansea City DAZN SPOX AFC Bournemouth FC Everton DAZN SPOX Huddersfield Town FC Burnley DAZN SPOX Newcastle United Brighton & Hove Albion DAZN SPOX FC Chelsea Stoke City DAZN SPOX FC Liverpool Leicester City DAZN SPOX 18.30 Uhr Manchester United FC Southampton DAZN SPOX So., 31.12.17 13 Uhr Crystal Palace Manchester City DAZN SPOX 17.30 Uhr West Bromwich Albion FC Arsenal DAZN SPOX Do., 4.1.17 21 Uhr Tottenham Hotspur West Ham United DAZN SPOX

Die Tabelle vor dem 21. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Manchester City 20 61:12 49 58 2. Manchester United 20 43:16 27 43 3. FC Chelsea 20 34:14 20 42 4. FC Liverpool 20 46:23 23 38 5. Tottenham Hotspur 20 39:20 19 37 6. FC Arsenal 20 37:25 12 37 7. FC Burnley 20 18:17 1 33 8. Leicester City 20 30:30 0 27 9. FC Everton 20 24:30 -6 27 10. FC Watford 20 29:35 -6 25 11. Huddersfield Town 20 18:32 -14 23 12. Brighton & Hove Albion 20 15:25 -10 21 13. Stoke City 20 23:41 -18 20 14. FC Southampton 20 20:30 -10 19 15. Newcastle United 20 19:30 -11 18 16. Crystal Palace 20 18:32 -14 18 17. West Ham United 20 22:38 -16 18 18. AFC Bournemouth 20 18:31 -13 17 19. West Bromwich Albion 20 14:27 -13 15 20. Swansea City 20 11:31 -20 13

