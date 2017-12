Der 17. Spieltag der Premier League im Livestream und Liveticker

Premier League Huddersfield -

Am 17. Spieltag der Premier League haben alle Top-Teams machbare Aufgaben vor sich. Peps Manchester City muss in der englischen Woche nach Wales zu Swansea City, während United Bournemouth empfängt. Der FC Arsenal trifft auf das besser in Fahrt kommende West Ham United.

Die Fakten zum 17. Spieltag

Am Dienstag trifft Huddersfield Town auf den FC Chelsea. Das ist das erste Aufeinandertreffen zwischen der Mannschaft von David Wagner und den Londonern seit dem Januar 1972. Damals endete das Spiel mit 2:2.

Eden Hazard könnte unterdessen die 100-Marke in Sachen Torbeteiligungen bei Chelsea knacken. Dies gelang zuvor nur Lampard (237), Drogba (159) und Zola (101)

Manchester City hat in der Premier League 75 Prozent der Spiele gegen Swansea City gewonnen. Gegen kein anderes Team, gegen das City mindestens fünf Mal spielte, ist die Mannschaft von Pep Guardiola erfolgreicher.

Romelu Lukaku erzielte in den vergangenen vier Begegnungen gegen Bournemouth fünf Treffer. Allerdings schoss der Belgier in den vergangenen neun Spielen in der Premier League nur ein Tor.

Die Begegnungen des 17. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker 12.12.17 20:45 FC Burnley Stoke City DAZN SPOX 21:00 Huddersfield Town FC Chelsea DAZN SPOX Crystal Palace FC Watford DAZN SPOX 13.12.17 20:45 Newcastle United FC Everton DAZN SPOX FC Southampton Leicester City DAZN SPOX Swansea City Manchester City DAZN SPOX 21:00 Manchester United AFC Bournemouth DAZN SPOX West Ham United FC Arsenal DAZN SPOX Tottenham Hotspur Brigton & Hove Albion DAZN SPOX FC Liverpool West Bromwich Albion DAZN SPOX

Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 16 48:11 37 46 2. Manchester United 16 36:11 25 35 3. FC Chelsea 16 28:13 15 32 4. FC Liverpool 16 34:20 14 30 5. FC Arsenal 16 30:20 10 29 6. Tottenham Hotspur 16 28:14 14 28 7. FC Burnley 16 15:12 3 28 8. Leicester City 16 23:22 1 23 9. FC Watford 16 25:27 -2 22 10. FC Everton 16 20:29 -9 19 11. FC Southampton 16 16:19 -3 18 12. Huddersfield Town 16 11:26 -15 18 13. Brighton & Hove Albion 16 14:21 -7 17 14. AFC Bournemouth 16 15:19 -4 16 15. Stoke City 16 19:35 -16 16 16. Newcastle United 16 16:25 -9 15 17. West Bromwich Albion 16 12:22 -10 13 18. West Ham United 16 14:32 -18 13 19. Swansea City 16 9:18 -9 12 20. Crystal Palace 16 10:27 -17 11

