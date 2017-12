FC Bayern München: Die möglichen Gegner für das Champions-League-Achtelfinale

Primera División Espanyol -

Nachdem der FC Bayern die Herbstmeisterschaft eingetütet hat, richtet sich der Blick der Münchner nach Nyon/Schweiz. Dort findet am Montag um 12 Uhr die Champions-League-Auslosung für das Achtelfinale statt (hier geht's zum LIVETICKER). SPOX blickt auf die möglichen Gegner der Bayern.

Die Bayern haben die Gruppe B hinter PSG als Gruppenzweiter abgeschlossen und treffen somit im Achtelfinale auf einen Gruppensieger.

Da in der nächsten Runde weder Teams aus der selben Gruppe noch aus dem selben Land aufeinander treffen können, sind nicht alle Paarungen gleich wahrscheinlich. So kann beispielsweise Chelsea nur auf PSG, Barcelona oder Besiktas treffen.

Bayerns mögliche Gegner und die Wahrscheinlichkeiten

Besiktas - Wahrscheinlichkeit: 10,53 Prozent

Die Türken haben in der Gruppe G unter anderem RB Leipzig hinter sich gelassen. In der Liga läuft es hingegen nicht ganz so rund, Besiktas belegt in der Süper Lig aktuell nur Platz vier. Tabellenführer Galatasaray hat fünf Punkte mehr auf dem Konto.

FC Barcelona - Wahrscheinlichkeit: 14,41 Prozent

Bei Barca läuft auch nach dem Abgang von Neymar alles nach Plan: Die Katalanen haben sowohl in der Königsklasse als auch in der Liga noch kein Spiel verloren. In der Gruppenphase setzte sich Barcelona gegen Juve, Sporting und Piräus durch.

Manchester City - Wahrscheinlichkeit: 14,80 Prozent

Es wäre das Wiedersehen mit Pep Guardiola, aber sportlich gesehen sicher kein Wunschlos der Bayern. City dominiert die Premier League und hat zuletzt auch Manchester United den Zahn gezogen. In der Gruppe F hatten Donezk, Napoli und Feyenoord das Nachsehen.

Manchester United - Wahrscheinlichkeit: 14,80 Prozent

Auch United könnte Bayern mit einer Wahrscheinlichkeit von 14,80 Prozent erwischen. Die Red Devils spazierten durch die Gruppe A, hatten mit Basel, ZSKA Moskau und Benfica aber auch keine allzu schwere Gruppe.

Roma - Wahrscheinlichkeit: 15,14 Prozent

Auf dem Papier wohl eines der einfachsten Lose. Aber Vorsicht: Die Roma hat auf dem Weg ins Achtelfinale Chelsea, Atletico und Qarabag hinter sich gelassen.

FC Liverpool - Wahrscheinlichkeit: 15,14 Prozent

Die Reds waren in der Champions League bislang in absoluter Torlaune. Ganze 23 Mal zappelte der Ball im Netz - das entspricht beinahe vier Toren pro Spiel. Angesichts dieser Torgefahr blieb Sevilla, Spartak Moskau und Maribor nur das Nachsehen gegen das Team von Jürgen Klopp.

Power Ranking zur Achtelfinal-Auslosung: Wer kann Bayern gefährlich werden? © getty 1/17 Am Montag wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Wer ist derzeit am besten drauf, vor wem müssen sich die Bayern in Acht nehmen? Und wer ist chancenlos? SPOX macht das Power Ranking © getty 2/17 Rang 16: SCHACHTJOR DONEZK - Mit Zorro-Maske feierte Trainer Pablo Ferrera den zweiten Platz in der Gruppe, in der Liga läuft ebenfalls alles rund. Das erste Viertelfinale seit 2011 bleibt dennoch ein Traum © getty 3/17 Rang 15: FC BASEL - Siege über United und Benfica brachten den sensationellen Einzug in die K.o.-Runde. Mehr wird schwer – auch weil man in der Winterpause mal wieder Leistungsträger verlieren könnte © getty 4/17 Rang 14: FC PORTO - Wie üblich ein gepflegter, abgezockter Ball, aber die Punching Power gegen die ganz Großen fehlt. Zwei Remis in Serie haben auch die Liga wieder spannend gemacht © getty 5/17 Rang 13: BESIKTAS - Erster türkischer Gruppensieger der CL-Geschichte? Aber hallo – die richtige Gruppe macht's möglich. Jetzt braucht es ein ähnlich freundliches Los in der K.o.-Runde © getty 6/17 Rang 12: FC SEVILLA - In den letzten zehn Spielen hat Sevilla nur gegen Barca und Real verloren, in der Liga war man bis zum Samstag an Real dran. Bleibt uns nur noch, Coach Berizzo alles Gute im Kampf gegen den Krebs zu wünschen © getty 7/17 Rang 11: TOTTENHAM HOTSPUR - 16 Punkte in der Gruppenphase, das hat kein anderes Team geschafft. Doch in der Liga wurden die Spurs zuletzt durchgereicht, bevor es am Samstag wieder wuppte. Wird Zeit für die Winterp ... oh. © getty 8/17 Rang 10: AS ROM - Gruppensieg fix, neues Stadion beschlossen, in der Liga wieder zur Spitzengruppe Kontakt aufgenommen. Coach Di Francesco freut's: Endlich steht Juve auf europäischer Bühne nicht mehr allein da. © getty 9/17 Rang 9: FC CHELSEA - Wenn es bei Hazard läuft, dann läuft es auch bei den Blues. Problem: Manchmal läuft es eben auch nicht. Platz drei in der Liga passt, der zweite Gruppenplatz hinter der Roma kam überraschend © getty 10/17 Rang 8: JUVENTUS TURIN - 38 Punkte aus 16 Spielen reichen in Italien nur zu Platz drei, in der Königsklasse von Barca in die Schranken gewiesen. Das Problem in der Königsklasse: Nur 7 Tore in der Gruppenphase © getty 11/17 Rang 7: FC LIVERPOOL - Vor dem Derby hatte Klopps Team sieben von neun Spielen gewonnen – und zwar alle mit mindestens drei Toren Unterschied. War klar, das Coutinho ausgerechnet jetzt wieder von Abschied sprechen muss ... © getty 12/17 Rang 6: MANCHESTER UNITED - Gute Leistungen und Magerkost wechselten sich bei United zuletzt ab, immerhin kehrten Pogba und Ibra zum Team zurück. Die Red Devils sind einfach extrem schwer zu schlagen – typisch Mou halt © getty 13/17 Rang 5: BAYERN MÜNCHEN - Der Sieg über Paris war wichtig fürs Selbstverständnis, die letzten Dämonen aus der Ancelotti-Zeit sind damit ausgetrieben. Frankfurt zeigt, dass man auch Kampfspiele gewinnen kann. Fehlt nur noch Sandro Wagner © getty 14/17 Rang 4: REAL MADRID - Der zweifache Titelverteidiger steckte bis zum Sevilla-Spiel tief in der Krise, bis zum Achtelfinale bleibt aber noch etwas Zeit. Und: In der Königsklasse trifft Ronaldo ja bekanntlich immer © getty 15/17 Rang 3: PARIS SAINT-GERMAIN - 25 Tore in der Gruppenphase sind neuer Rekord, auch wenn man gerne etwas aus München mitgenommen hätte. Die erste Niederlage in der Liga kann für die Konzentration im Team nur hilfreich gewesen sein © getty 16/17 Rang 2: FC BARCELONA - Ungeschlagen in der Liga und der Königsklasse, dazu kommt Dembele bald zurück – wer war doch gleich dieser Neymar? Aber: zuletzt nur zwei Siege aus fünf Spielen © getty 17/17 Rang 1: MANCHESTER CITY - Peps Millionentruppe eilt in der Liga von Rekord zu Rekord, auch das Derby gewann man verdient. Das abgeschenkte Gruppenspiel gegen Donezk rüttelt nicht am Spitzenplatz

Tottenham Hotspur - 15,14 Prozent

In der Gruppe präsentierten sich die Spurs in hervorragender Form: In den sechs Spielen musste sich Tottenham kein einziges Mal geschlagen geben und sammelte starke 16 Punkte. So verwiesen die Spurs nicht nur APOEL und den BVB in die Schranken, sondern behielten auch gegen Real Madrid die Oberhand.