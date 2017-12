Premier League, 19. Spieltag: Everton ermauert Punkt gegen Chelsea - JETZT: City - Cherries

Premier League Live Man City -

Unfassbar! Binnen 388 Sekunden hat ein schwacher FC Arsenal einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 gedreht, doch am Ende nahm der FC Liverpool doch noch etwas Zählbares am 19. Spieltag in der Premier League mit. Der FC Everton ermauerte sich einen Punkt beim FC Chelsea, City empfängt Bournemouth. Hier gibt's alle Infos zum Spieltag sowie den Übertragungen im LIVETICKER und im Livestream auf DAZN.

Am Samstag hat Manchester United mit Leicester City einen schwereren Brocken vor der Brust als Lokalrivale und Tabellenführer City, das mit Bournemouth den Tabellen-16. im Etihad zu Gast hat.

Fakten zum 19. Spieltag

Liverpools ist nach dem 3:3 gegen die Gunners seit acht Ligaspielen ungeschlagen. Wettbewerbsübergreifend sogar seit 13 Partien.

Cesc Fabregas war an sieben Treffern in den letzten fünf Partien im Goodison Park beteiligt (fünf Tore, zwei Vorlagen).

Gewinnt City gegen Bournemouth, erreichen die Citizens die zweit längste Siegesserie der fünf großes Ligen in Europa (17 Siege). Nur der FC Bayern konnte unter Pep Guardiola mehr Spiele am Stück gewinnen (2013/14, 19 Siege).

Everton schoss gegen Chelsea nicht einmal aufs Tor. Das "gelang" den Toffees zuletzt im Dezember 2011 gegen Stoke City.

Tore: 0:1 Coutinho (26.), 0:2 Salah (52.), 1:2 Sanchez (53.), 2:2 Xhaka (56.), 3:2 Özil (58.), 3:3 Firmino (71.)

FC Everton - FC Chelsea 0:0

Die Begegnungen am 19. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker 23.12.17 16 Uhr Brighton & Hove Albion FC Watford DAZN* SPOX 23.12.17 16 Uhr Manchester City AFC Bournemouth DAZN SPOX 23.12.17 16 Uhr FC Southampton Huddersfield DAZN* SPOX 23.12.17 16 Uhr Stoke City West Bromwich Albion DAZN* SPOX 23.12.17 16 Uhr West Ham United Newcastle United DAZN* SPOX 23.12.17 16 Uhr Swansea City Crystal Palace DAZN* SPOX 23.12.17 18.30 Uhr Burnley Tottenham Hotspur DAZN SPOX 23.12.17 20.45 Uhr Leicester City Manchester United DAZN SPOX

* Diese Spiele werden zeitlich verzögert ausgestrahlt

Die Tabelle der Premier League

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 18 56:12 44 52 2. Manchester United 18 39:12 27 41 3. FC Chelsea 18 32:14 18 39 4. FC Liverpool 19 41:23 18 35 5. FC Arsenal 19 34:23 11 34 6. FC Burnley 18 16:12 4 32 7. Tottenham Hotspur 18 31:18 13 31 8. Leicester City 18 27:26 1 26 9. FC Everton 18 24:30 -6 26 10. FC Watford 18 27:33 -6 22 11. Huddersfield Town 18 16:30 -14 21 12. FC Southampton 18 17:24 -7 18 13. Brighton & Hove Albion 18 14:23 -9 18 14. Crystal Palace 18 15:28 -13 17 15. West Ham United 18 17:32 -15 17 16. AFC Bournemouth 18 15:24 -9 16 17. Stoke City 18 19:39 -20 16 18. Newcastle United 18 16:27 -11 15 19. West Bromwich Albion 18 13:24 -11 14 20. Swansea City 18 10:25 -15 12

