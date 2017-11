Kurios! Aguero kennt seinen Vertrag nicht

Premier League Stoke -

Sergio Agüero kennt offenbar seine genaue Vertragslaufzeit nicht. Am Mittwoch sagte der Torjäger mit einem Lächeln: "Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht. Ich muss gehen und es nachschauen."

Der Argentinier verlängerte seinen Vertrag vor 18 Monaten eigentlich bis 2020, aber von Manchester City gab es nie eine offizielle Meldung dahingehend. Als der Stürmer dann im Februar gefragt wurde, wann sein Kontrakt ausläuft, sagte er zwar 2020, korrigierte in argentinischen Medien dann aber seine Aussage und gab als Antwort 2019 zu Protokoll.

Zumindest sportlich läuft es mit den Citizens in dieser Saison hervorragend: Die Skyblues grüßen in der Premier League von der Tabellenspitze, in der Champions League steht die Maximalpunktzahl von zwölf Zählern nach vier Spielen zu Buche. Auch Agüero selber ist gut in Form, krönte sich "Kun" doch mit seinem Treffer gegen Neapel zum zwischenzeitlichen 3:2 zum alleinigen Rekordtorschützen des Vereins.

Klubs und ihre Rekordschützen © getty 1/16 Mit seinem Treffer in Neapel hat sich Sergio Agüero zum Top-Torjäger der ManCity-Geschichte aufgeschwungen. 178 Pflichtspieltreffer erzielte der Argentinier für die Skyblues. Wer die Schützenkönige ausgewählter anderer Klubs sind, verraten wir Euch hier © imago 2/16 Borussia Dortmund: Michael Zorc, 159 Tore © imago 3/16 AC Milan: Gunnar Nordahl, 221 Tore © getty 4/16 FC Arsenal: Thierry Henry, 228 Tore © imago 5/16 Hamburger SV: Uwe Seeler, 229 Tore © getty 6/16 Manchester United: Wayne Rooney, 253 Tore © getty 7/16 Tottenham Hotspur: Jimmy Greaves, 266 Tore © imago 8/16 Inter Mailand: Giuseppe Meazza, 284 Tore © imago 9/16 Borussia Mönchengladbach: Jupp Heynckes, 288 Tore © getty 10/16 Juventus Turin: Alessandro Del Piero, 290 Tore © getty 11/16 FC Liverpool: Ian Rush, 346 Tore © getty 12/16 FC Everton: Dixie Dean, 383 Tore © getty 13/16 Real Madrid: Cristiano Ronaldo, 414 Tore © getty 14/16 FC Barcelona: Lionel Messi, 523 Tore © imago 15/16 FC Bayern München: Gerd Müller, 566 Tore © getty 16/16 FC Santos: Pele, 619 Tore

"Dieses Jahr spielen wir sehr gut, aber die anderen Jahre sind verschieden, weil wir jetzt einen anderen Trainer haben, andere Spieler. Dieses Jahr ist neu, neue Spieler sind gekommen und wir sind sehr gut. Ich denke die Mannschaft ist jetzt stärker", erklärte Agüero abschließend.