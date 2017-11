Coutinho: "Im Moment bin ich glücklich"

Premier League Arsenal -

Tottenham Premier League Liverpool -

Southampton Premier League Man United -

Newcastle Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

West Ham Premier League Brighton -

Stoke Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED)

Offensivstar Philippe Coutinho vom FC Liverpool hat sich zu den Gerüchten um seine Person geäußert. Der Brasilianer wird seit einigen Tagen wieder verstärkt mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht.

"Ich spiele in einer der größten Ligen der Welt", sagte er Reportern vor dem Testspiel zwischen Brasilien und England am Dienstag und fügte an: "Im Moment bin ich glücklich mit meinem Leben und jetzt ist es wichtig, sich auf die Nationalmannschaft zu konzentrieren."

Coutinho verpasste den Start der aktuellen Premier-League-Saison aufgrund einer Rückenverletzung, hat sich aber mittlerweile wieder in die Startformation von Trainer Jürgen Klopp gespielt und zwei Tore in fünf Ligaspielen erzielt.

Die Gerüchte über das Interesse der Katalanen am 25-Jährigen sind nicht neu. Bereits im vergangenen Sommer baggerte Barca heftig an Coutinho. Letztlich kam ein Wechsel aber nicht zustande. Sein Vertrag an der Anfield Road läuft noch bis 2022.