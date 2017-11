Heidel: S04 und BVB "Lichtjahre auseinander"

WC Qualification Europe Mo 20:45 Italien - Schweden: Die WM-Playoffs auf DAZN WC Qualification Europe Italien -

Christian Heidel vom FC Schalke 04 sieht Borussia Dortmund noch immer in weiter Ferne. Der Erzrivale habe sich in den letzten Jahren einen großen Vorsprung erarbeitet, der aber durch nachhaltige Arbeit und wenige Fehler auch wieder aufgeholt werden könne.

Das "Momentum" herausgerechnet, so Heidel, wäre Dortmund noch immer weit entfernt: "Im Moment sind wir wirtschaftlich Lichtjahre auseinander angesichts der erfolgreichen Jahre des BVB in der Champions League." Erst "mittelfristig" sei es der Anspruch, mit dem BVB gleichzuziehen.

Dafür setzt Heidel unter anderem auf Trainer Tedesco. "Ich glaubte, dass diese Mannschaft einen Trainer braucht, der die Priorität auf den taktischen Bereich legt", sagte Heidel. Schon nach dem ersten Gespräch hatte ich eine innere Entscheidung getroffen."

BVB mit Bauschmerzen ins Derby

All zu euphorisch will der 54-Jährige aber trotz der positiven sportlichen Entwicklung aber noch nicht werden. S04 steht nach elf Spieltagen mit 20 Punkten auf dem vierten Rang der Bundesliga. "Ich denke weniger in Tabellenplätzen", sagte Heidel im Interview mit dem kicker.

Nach der Länderspielpause wartet erst ein Heimspiel gegen den Hamburger SV, dann das Derby mit Borussia Dortmund: "Ich glaube, dass der BVB in diesem Jahr mit mehr Bauchschmerzen in das Spiel geht als in den Jahren zuvor."

Heidel hofft auf Goretzka

Neben Tedesco soll auch Leon Goretzka weiter eine tragende Rolle spielen auf Schalke. Der Nationalspieler steht im Fokus des FC Bayern und des FC Barcelona, sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. "Ich weiß, dass er sehr große Stücke auf den Trainer hält und merkt, dass Schalke 04 mit Tedesco besser wird", sagte Heidel.

Er habe Goretzka dazu geraten, "Mister Schalke" zu werden und mit diesem Status eines Tages zu gehen. Denn, so merkte der Sportdirektor an: "Bei einem europäischen Top-Klub müsste auch Leon sich wahrscheinlich erst mal einreihen."

Ranking: Die 15 besten zentralen Mittelfeldspieler der Bundesliga-Saison © getty 1/18 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Heute an der Reihe: die zentralen Mittelfeldspieler © getty 2/18 Die schwierige Frage: Konzentrieren wir uns nur auf Sechser? Oder auch Achter? Zehner? Weil viele (Kampl, Thiago, Goretzka) schwierig einzuordnen sind, haben wir das zentrale Mittelfeld bewertet. Dadurch fallen die formschwachen Keita und Vidal raus © getty 3/18 In der Form der letzten Spiele gehört Javi Martinez auf jeden Fall zu den Besten. Doch bislang spielte er erst viermal in der Bundesliga auf der Sechs. Wir nehmen jedoch nur diejenigen ins Ranking auf, die mindestens fünf Partien absolviert haben © getty 4/18 15. Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach): Hat riesiges Potenzial. Mit 91,8 Prozent die drittbeste Passquote der Liga (nach Süle und Toprak), ist physisch stark und stößt gerne in den Sechzehner durch. Nimmt sich aber Auszeiten und hat Luft nach oben © getty 5/18 14. Waldemar Anton (Hannover 96): Zu Beginn der Saison meist im defensiven Mittelfeld, dann häufig in der Innenverteidigung. Stark in der Balleroberung, gewinnt über 80 Prozent seiner Tacklings und ist passsicher (80 Prozent) © getty 6/18 13. Corentin Tolisso (FC Bayern München): Bringt starke 91 Prozent seiner Pässe an den Mann und erzielte zwei wichtige Tore für die Münchner. Manchmal jedoch noch etwas wild und taktisch nicht immer klug © getty 7/18 12. Dennis Geiger (TSG 1899 Hoffenheim): Der Youngster läuft geschickt Räume zu, hat eine super Passquote (88 Prozent) und traf schon zweimal. Im Zweikampf ausbaufähig (43 Prozent) © getty 8/18 11. Ignacio Camacho (VfL Wolfsburg): Zu Beginn der Saison in der Innenverteidigung instabil. Seitdem er auf der Sechs spielt, ist er eine Bank. Gewinnt bemerkenswerte 67,2 Prozent seiner Zweikämpfe, ist robust und stopft Löcher © getty 9/18 10. Daniel Baier (FC Augsburg): Abgesehen von seinem Fauxpas gegen Leipzig mit einer sehr guten Saison. Stabilisator im Augsburger Mittelfeld, konsequent im Zweikampf und klar im Passspiel © getty 10/18 9. Mario Götze (Borussia Dortmund): Auf der Acht deutlich besser aufgehoben als auf dem Flügel oder im Sturm. Nähert sich seiner Topform, spielt gescheite Pässe und kreiert 0,69 Großchancen pro Spiel (ligaweit Sechster) © getty 11/18 8. Sebastian Rudy (FC Bayern München): Fügte sich stark ein, ist passsicher und spielintelligent. Mit einer Zweikampfquote von 68,6 Prozent unter den Besten der Liga. Einzig dass er (noch) keine tragende Säule ist, verhindert eine höhere Wertung © getty 12/18 7. Max Meyer (FC Schalke 04): Hat nach langer Positionssuche seit Wochen offenbar seine Paraderolle auf der Sechs gefunden und überzeugt dort. 3,8 abgefangene Bälle ist Topwert unter den Mittelfeldspielern, dazu spielerisch stark und gut im Spielaufbau © getty 13/18 6. Shinji Kagawa (Borussia Dortmund): Bewies nicht nur bei seinem Traumtor gegen Augsburg seine hohe technische Qualität. Setzt sich von seinen BVB-Kollegen durch höhere Offensivgefahr ab, stand aber von seinen acht Einsätzen nur dreimal in der Startelf © getty 14/18 5. Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart): Ein echter Wadenbeißer, der dem Gegner wehtun kann - und dem VfB damit enorm guttut. Überzeugte vom Start weg, bringt 87 Prozent Pässe zum Mann und fängt 2,5 Bälle pro Spiel ab © getty 15/18 4. Kerem Demirbay (TSG 1899 Hoffenheim): Vor allem in den letzten Wochen auf der offensiven Position mit mehreren extrem starken Spielen. Bringt die nötige Aggression mit, spielt kluge Pässe, liefert gute Abschlüsse © getty 16/18 3. Kevin Kampl (RB Leipzig): Funktioniert deutlich besser als in Dortmund und Leverkusen. Ist aggressiv, passsicher (88,4 Prozent) und dynamisch im Gang nach vorne. Sorgt dafür, dass Keitas Formschwäche kaum auffällt © getty 17/18 2. Thiago Alcantara (FC Bayern München): Nach einer durchwachsenen Anfangsphase der Saison mittlerweile wieder auf Topniveau. Bringt überragende 91 Prozent seiner Pässe an den Mann und ist als Achter oder Zehner bei Bayern eminent wichtig © getty 18/18 1. Leon Goretzka (FC Schalke 04): Hat den nächsten Schritt gemacht und ist ein absoluter Leader, strahlt eine Winnermentalität aus. Spielte im Zentrum schon defensiv wie offensiv, seine Dynamik und Torgefahr (vier Treffer) sind Schalkes größter Trumpf

Kontakt zu Fans versäumt

Gerade bei den königsblauen Fans genießt Goretzka ein hohes Standing. Das gilt nur bedingt für Heidel selbst, der zu seinem Start in Gelsenkirchen noch als Identifikationsschänder bezeichnet wurde: "Das war nicht angenehm."

Im Nachhinein gab Heidel aber zu, "dass ich es im ersten Jahr ein wenig versäumt habe, schnell einen Draht aufzubauen, insbesondere zu der aktiven Fanszene in der Nordkurve. Ich muss da ehrlich sein, dass unsere sportliche Situation eine Rolle gespielt hat. Das war aber ein Fehler, insbesondere weil die Unterstützung ja immer da war. Das will und werde ich besser machen."