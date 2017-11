Conte über Luiz-Zukunft? "Ich weiß es nicht"

Premier League Live Everton -

Antonio Conte hat sich nach dem 1:0-Sieg des FC Chelsea gegen Manchester United zur Zukunft von Innenverteidiger David Luiz geäußert. Gegenüber BBC sagte der Italiener: "Luiz' Zukunft? Ich weiß es nicht. Er muss wirklich hart arbeiten, sonst wird er auf der Bank oder der Tribüne sein."

Der Brasilianer wurde für die Partie der Blues gegen die Red Devils nicht einmal in den Kader berufen. Seinen Platz in der Startformation durfte Ex-Gladbacher Andreas Christensen bekleiden.

Auf der Bank saß der erst 17-Jährige Ethan Ampadu. Diese Personalien begründete der Chelsea-Trainer bei Sky Sports folgendermaßen: "Es war eine taktische Entscheidung. Da ist Andreas Christensen in guter Form und wir haben Ethan Ampadu, der ein guter, junger Spieler im Klub ist."

Die Zukunft von Luiz an der Stamford Bridge ist also ungewiss. Der Innenverteidiger konnte in den letzten Spielen nicht überzeugen, Chelsea verlor zum Beispiel 0:3 bei AS Rom.

Ohne ihn lief es deutlich besser, die Londoner gewannen das Spitzenspiel gegen das Team von Jose Mourinho mit 1:0.