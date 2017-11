Läuft City allen davon? Derby in Nord-London

Premier League Arsenal -

Tottenham Premier League Liverpool -

Southampton Premier League Man United -

Newcastle Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

West Ham Premier League Brighton -

Stoke Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED)

Manchester City dominiert die Premier League in der Saison 2017/18 bisher nach belieben. Bereits acht Punkte Vorsprung haben die Citizens auf den Rest der Liga. Am 12. Spieltag kämpfen die Top-Teams darunter um den Anschluss. In London steigt dabei das North-London-Derby: Der FC Arsenal empfängt Tottenham. Alle Infos zum Livestream sowie zu den Livetickern liefert SPOX in der Übersicht.

Die Hoffnungen der Spurs ruhen im Derby wieder einmal auf Harry Kane, der der englischen Nationalmannschaft zuletzt absagte. Um für Arsenal fit zu sein? Kane hat sich seit seinem Premier League-Debüt 2012 für die Spurs zu einem richtigen "Arsenal-Schreck" entwickelt. In sechs Spielen gegen die Gunners traf der Torschützenkönig der vergangenen beiden Spielzeiten sechsmal.

Das wichtigste zum 12. Spieltag in Kürze

In den letzten Jahren ging es um den Titel der Premier League immer eng her, einer der Gründe warum sich die Liga so großer Beliebtheit erfreut. Dieses Jahr scheint alles anders: Der Rückstand des Tabellenzweiten United auf Stadtrivalen und Tabellenführer City beträgt schon acht Punkte. Einen solch großen Abstand hat es zwischen Platz 1 und Platz 2 nach elf Spieltagen noch nie gegeben.

Manchester Citys 31 Punkte und plus 31 Tore bedeuten die beste PL-Bilanz aller Zeiten nach 11 Spielen. Die Skyblues treffen am 12. Spieltag auf Leicester City. Die Bilanz zwischen beiden Teams ist dabei ausgeglichen. In zwölf Spielen in der Premier League gingen beide Teams je fünfmal als Sieger vom Platz.

Unter der Woche kam es zu viel Unruhe an der Stamford Bridge. Nach knapp zehn Jahren trat Chelsea-Sportdirektor Emenalo zurück. Laut ESPN soll es Streitigkeiten zwischen Emenalo und Trainer Antonio Conte ob der zukünftigen Ausrichtung des Klubs gegeben haben.

soll es Streitigkeiten zwischen Emenalo und Trainer Antonio Conte ob der zukünftigen Ausrichtung des Klubs gegeben haben. Der FC Liverpool im Aufwind: Nach mäßigem Start in die Saison feierte das Team von Jürgen Klopp zuletzt drei Siege in Serie und schoss in den Partien gegen Huddersfield, Maribor und West Ham satte zehn Tore.

© getty

Premier League: Der 12. Spieltag im Livestream und Liveticker

Datum Uhrzeit Heimteam Gast Livestream Liveticker Sa., 18.11.2017 13.30 FC Arsenal Tottenham DAZN SPOX 16.00* West Brom FC Chelsea DAZN SPOX 16.00* Bournemouth Huddersfield DAZN SPOX 16.00 FC Liverpool FC Southampton DAZN SPOX 16.00* Leicester City Manchester City DAZN SPOX 16.00* Crystal Palace FC Everton DAZN SPOX 16.00* FC Burnley Swansea City DAZN SPOX 18.30 Manchester United Newcastle United DAZN SPOX So., 19.11.2017 17.00 FC Watford West Ham United DAZN SPOX Mo., 20.11.2017 21.00 Brighton & Hove Albion Stoke City DAZN SPOX

* Diese Spiele werden verzögert ausgestrahlt.

© getty

Die Tabelle der Premier League vor dem 12. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 11 38:7 31 31 2. Manchester United 11 23:5 18 23 3. Tottenham Hotspur 11 20:7 13 23 4. FC Chelsea 11 19:10 9 22 5. FC Liverpool 11 21:17 4 19 6. FC Arsenal 11 20:16 4 19 7. FC Burnley 11 10:9 1 19 8. Brighton & Hove Albion 11 11:11 0 15 9. FC Watford 11 17:21 -4 15 10. Huddersfield Town 11 8:13 -5 15 11. Newcastle United 11 10:10 0 14 12. Leicester City 11 16:16 0 13 13. FC Southampton 11 9:11 -2 13 14. Stoke City 11 13:22 -9 12 15. FC Everton 11 10:22 -12 11 16. West Bromwich Albion 11 9:14 -5 10 17. AFC Bournemouth 11 7:14 -7 10 18. West Ham United 11 11:23 -12 9 19. Swansea City 11 7:13 -6 8 20. Crystal Palace 11 4:22 -18 4

Die Torjäger der Premier League nach dem 11. Spieltag