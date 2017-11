Arsenal gegen die Auswärtsmisere

Premier League Liverpool -

Der FC Arsenal hat nach sechs sieglosen Spielen gegen die Spurs wieder ein Nord-London-Derby gewonnen. Jetzt will man auch die schwache Auswärtsbilanz aufbessern und sich endgültig aus der Krise schießen. Mit dem punktgleichen Burnley wartet allerdings eine schwere Aufgabe. Auf SPOX gibt es alle Infos zum Spiel sowie zu einer Übertragung per Livestream und Ticker.

Saisonübergreifend stehen die Gunners bei elf Heimsiegen in der Liga in Folge. Blöd nur, dass man jetzt wieder auswärts ran muss. In der Fremde konnte man in dieser Saison erst vier mickrige Punkte holen, das bedeutet nur Platz 14 in der Auswärtstabelle der Prem.

Gegner Burnley ist dabei nicht zu unterschätzen. Das Überraschungsteam dieser Saison überzeugt auch im eigenen Stadion und ist Sechster in der Heimtabelle.

Jedoch konnte Burnley nur eines der letzten 13 Duelle gegen die Gunners gewinnen, verlor dabei neunmal. Der letzte Sieg liegt fast zehn Jahre zurück, 2008 gelang ein 2:0 Sieg im League Cup. Dominieren konnte Arsenal diese Partien jedoch selten. Die letzten vier Aufeinandertreffen gewannen die Gunners jeweils nur mit einem Tor Differenz.

Wann spielt der FC Arsenal in Burnley?

Wann und wo? Burnley FC - Arsenal FC Datum Sonntag, 26. November 2017 Uhrzeit 15.00 Uhr (MEZ) Ort Turf Moor (Burnley)

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist genau das Richtige für alle Sportfans, die die Premier League, die Primera Division, Serie A und weitere Top-Ligen live oder on demand verfolgen wollen. Der Streaming-Dienst zeigt dabei nicht nur Fußball, sondern eine ganze Bandbreite an beliebten Sportarten, wie US-Sport, Tennis, Motorsport oder Darts.

Zum Testen gibt's den ersten Monat auf Probe gratis. Anschließend kostet DAZN monatlich 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Wo finde ich einen Liveticker für Burnley- Arsenal?

SPOX bietet zu allen Spielen der englischen Top-Liga eine ausführliche Live-Berichterstattung an. Burnley gegen Arsenal könnt Ihr wie immer in unserem LIVETICKER verfolgen.

Der verfügbare Kader von Burnley

Position Spieler Burnley Torhüter Tom Heaton, Nick Pope, Adam Legzdins Abwehrspieler Ben Mee, James Tarkowski, Kevin Long, Charlie Taylor, Stephen Ward, Matthew Lowton, Phil Bardsley Mittelfeldspieler Jack Cork, Asley Westwood, Jeff Hendrick, Stefen Defour, Fredrik Ulvestad, Robbie Brady, Scoot Arfield Stürmer Johann Berg Gudmundsson, Ashley Barnes, Chris Wood, Sam Vokes

Coach Sean Dyche muss im Spiel gegen Arsenal auf Oldie Jonathan Walters verzichten. Der Stürmer hat Probleme mit dem Knie. Dean Marney fällt weiterhin nach einem Kreuzbandriss aus. Auch Stammkeeper Tom Heaten zog sich eine Verletzung an der Schulter zu und wird wie beim 2:0 Sieg gegen Swansea durch Nick Pope ersetzt, der jüngst seinen Vertrag mit dem Klub bis 2020 verlängerte.

Verletzungen bei Burnley

Tom Heaton (Schulterverletzung)

Dean Marney (Kreuzbandriss)

Jonathan Walters (Knieprobleme)

Der verfügbare Kader des FC Arsenal

Position Spieler Arsenal Torhüter Petr Cech, Matt Macey Abwehrspieler Laurent Koscielny, Rob Holding, Per Mertesacker, Sead Kolasinac, Nacho Monreal, Hector Bellerin, Mathieu Debuchy Mittelfeldspieler Granit Xhaka, Francis Coquelin, Mohamed Elneny, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Mesut Özil Stürmer Alexis Sanchez, Alex Iwobi, Theo Walcott, Alexandre Lacazette

Arsene Wenger veränderte sein Team in der Europa League gegen den 1. FC Köln auf allen Positionen, in der Liga gegen Burnley dürfte der Elsässer wieder auf seine Stammformation zurückgreifen. Santi Cazorla laboriert weiter an seinem Knöchel, ansonsten kann Wenger aus den Vollen schöpfen. Danny Welbeck meldete sich in dieser Woche zurück, nachdem er sich beim Länderspiel der Engländer gegen Deutschland an der Leiste verletzt hatte.

Verletzungen bei Arsenal

Santi Cazorla (Fußverletzung)

Die Vorschau aufs Spiel:

Burnley steuert auf die beste Saison in seiner Premier-League Historie zu (40 Punkte).

Von wegen außer Form: Der zuletzt oft gescholtene Mesut Özil hat in dieser Spielzeit bereits 30 Torchancen aus dem Spiel heraus aufgelegt, mehr als jeder andere Spieler in der Premier League.