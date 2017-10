Conte: "Manchmal hasse ich den Job"

Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Brom Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool Premier League Man Utd -

Tottenham Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Chelsea Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham Premier League Brighton -

Southampton Premier League Leicester -

Everton Premier League Burnley -

Newcastle

Antonio Conte hat in einem Interview unerwartet offen über die Schattenseiten des Trainerjobs gesprochen. Dem Magazin GQ sagte der Chelsea-Trainer: "Ich habe immer gespürt, dass ich das tun werde, dass das mein Leben sein wird. Aber manchmal hasse ich es. Manchmal hasse ich den Job, weil man manchmal sein Leben verliert."

Seit 2016 ist der Italiener bei den Londonern und gewann auf Anhieb den Premier-League-Titel. Doch der Erfolg hat seinen Preis: "Wenn man diesen Job machen möchte, ein guter Coach sein will, muss man sein Leben opfern und manchmal hasse ich das."

Conte führte weiter aus, wie dieses Opfer genau aussieht: "Ich denke 18 Stunden am Tag an Fußball. Ich liebe es und ich hasse es. Es ist beides", stellte er klar.

"Ich schlafe vier oder fünf Stunden vielleicht. Wenn ich ins Bett gehe, denke ich an Fußball. Dann schlafe ich und es ist schwer für mich, zu träumen. Wenn ich aufwache um fünf oder sechs Uhr morgens, starte ich sofort. Ich denke an Fußball, sobald sich meine Augen öffnen - viele meiner besten Ideen habe ich zu dieser Zeit, wenn ich noch nicht mal aus dem Bett bin", fügte er hinzu.

Dass seine Ideen zu Erfolgen führen, hat Conte hinlänglich bewiesen. Neben dem Titel in der Premier League wurde er auch in Italien mit Juventus Turin dreimal Meister. In dieser Saison haben seine Maßnahmen jedoch noch nicht so gefruchtet wie zuvor, denn die Blues liegen mit 13 Punkten aus acht Spielen auf dem fünften Rang, bereits neun Zähler hinter Manchester City.