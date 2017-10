Der 9. Spieltag der Premier League

Premier League Leicester -

West Bromwich Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Brom Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool Premier League Man Utd -

Tottenham Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Chelsea Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham Premier League Brighton -

Southampton Premier League Leicester -

Everton

Nachdem am achten Spieltag nur zwei Mannschaften aus dem Favoritenkreis gewinnen konnten, geht es am neuten Spieltag in die nächste Runde. Unter anderem hat die Premier League die Spitzenduelle zwischen Everton und Arsenal, sowie Tottenham und Liverpool im Programm. Alle Infos zu den Partien, den Livestreams, Livetickern, der Tabellensituation und den Ergebnissen liefert euch SPOX.

9. Spieltag: Begegnungen, Ergebnisse, LIVESTREAM, Liveticker

Datum/Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Fr., 20.10.2017, 21:00 West Ham United - Brighton Hove & Albion DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 13:30 FC Chelsea - FC Watford DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 16:00 Huddersfield Town - Manchester United DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 16:00 Manchester City - FC Burnley DAZN* SPOX Sa., 21.10.2017, 16:00 Newcastle United - Crystal Palace DAZN* SPOX Sa., 21.10.2017, 16:00 Stoke City - AFC Bournemouth DAZN* SPOX Sa., 21.10.2017, 16:00 Swansea City - Leicester City DAZN* SPOX Sa., 21.10.2017, 18:30 Southampton - West Bromwich Albion DAZN SPOX So., 22.10.2017, 14:30 FC Everton - FC Arsenal DAZN SPOX So., 22.10.2017, 17:00 Tottenham Hotspurs - FC Liverpool DAZN SPOX

*Die Spiele werden delayed auf DAZN gezeigt. Das Spiel von Manchester City wird ab 20:30 Uhr gesendet. Die Spiele aus Newcastle, Stoke und Swansea ab 23:00 Uhr.

Die aktuelle Tabelle der Premier League

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Manchester City 8 29:4 25 22 2. Manchester United 8 21:2 19 20 3. Tottenham Hotspur 8 15:5 10 17 4. FC Watford 8 13:13 0 15 5. FC Chelsea 8 13:8 5 13 6. FC Arsenal 8 12:10 2 13 7. FC Burnley 8 8:6 2 13 8. FC Liverpool 8 13:12 1 13 9. Newcastle United 8 9:8 1 11 10. FC Southampton 8 7:9 -2 9 11. West Bromwich Albion 7 6:8 -2 9 12. Huddersfield Town 8 5:9 -4 9 13. Swansea City 8 5:8 -3 8 14. Brighton Hove & Albion 8 6:10 -4 8 15. West Ham United 8 8:14 -6 8 16. FC Everton 8 5:13 -8 8 17. Stoke City 8 9:18 -9 8 18. Leicester City 7 9:12 -3 5 19. AFC Bournemouth 8 4:12 -8 4 20. Crystal Palace 8 2:18 -16 3

Die Torjäger der Premier League nach acht Spieltagen