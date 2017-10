Mourinho möchte ein Nationalteam trainieren

Premier League Live Man United -

Jose Mourinho, Trainer von Manchester United, hat in einem Interview mit Soccer AM's Tubes erklärt, dass er einmal ein Nationalteam trainieren möchte: "Es wird der Moment in meiner Karriere kommen, an dem ich diesen Job bevorzugen werde: analytischer sein und das Team hinter verschlossenen Türen vorbereiten, aber weniger Wettbewerbe bestreiten müssen."

Vor allem die großen Turniere reizen den Portugiesen offenbar: "Die Erfahrung, eine WM oder eine EM mitzubekommen, ist eine, die ich nach so vielen Jahren im Fußball machen möchte", stellte er klar.

Aufgrund seiner Erfolge (25 gewonnene Titel) wird der Trainer immer wieder mit dem Posten des Nationaltrainers in Verbindung gebracht, vor allem in England und Portugal.