Irres Real-Angebot für Tottenhams Kane?

In England trifft Harry Kane derzeit, wie er will. Der Stürmer der Tottenham Hotspur soll sich damit in das Visier von Real Madrid geschossen haben. Der Transfer könnte unglaublich teuer werden.

Wie Don Balon berichtet, haben die Königlichen ein Auge auf Kane geworfen. Der Engländer erzielte seit Februar 2016 44 Tore und befindet sich in herausragender Verfassung. Dementsprechend soll Real gar bereit sein, eigene Rekorde zu brechen und ihn nach Madrid zu locken.

Rund 200 Millionen Euro würden wohl fällig werden, um Kane aus seinem Vertrag bei den Spurs herauszukaufen. In Spanien würde dieser dann auf lange Sicht gesehen die Nachfolge von Cristiano Ronaldo antreten und Karim Benzema auf die Plätze verweisen.

Real-Präsident Florentino Perez soll im 24-Jährigen noch eine Menge Potenzial sehen und sieht Kane als das zukünftige Gesicht seiner Königlichen, so der Bericht. Derzeit steht Kane bei elf Saisontreffern - und das in nur neun Spielen für die Tottenham Hotspur.