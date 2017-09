Kane zieht mit Ronaldo gleich

Premier League Live Man United -

Tottenhams Harry Kane hat die Torausbeute, die Cristiano Ronaldo während seiner Zeit in der Premier League bei Manchester United hatte, am Samstag mit seinen beiden Treffern beim 4:0 gegen Huddersfield eingestellt.

Ronaldo schoss in sechs Spielzeiten für die Red Devils 84 Tore in 196 Spielen in Englands Beletage. Kane hingegen benötigte für seine 84 Tore nur 123 Spiele.

Auch der September könnte für Kane nicht besser laufen - ist es doch sein bisher erfolgreichster Monat mit 13 Toren. Im Jahr 2017 erzielte niemand so viele Premier-League-Tore wie er: 27 an der Zahl.