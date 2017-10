Özil und Sanchez im Winter weg?

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City -

Stoke Premier League Watford -

Arsenal Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Premier League Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Everton Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Leicester -

West Brom Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Brom Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool

Der FC Arsenal könnte im Winter seine beiden Superstars Mesut Özil und Alexis Sanchez verlieren. Das deutete Gunners-Trainer Arsene Wenger auf einer Pressekonferenz am Donnerstag an.

"In unserer Situation haben wir jede Lösung analysiert. Es ist möglich", sagte Wenger auf die entsprechende Frage. Angesprochen auf die weiterhin ausstehende Vertragsverlängerung Özils und gefragt, ob der Deutsche bleiben möchte, erwiderte der Franzose: "Das ist mein Informationsstand. Aber momentan sind wir nicht weit genug, um etwas verkünden zu können."

Sowohl der Vertrag Özils als auch der von Sanchez laufen im Sommer 2018 aus. Sollten beide nicht verlängern, wäre das Wintertransferfenster die letzte Möglichkeit für Arsenal, noch eine Ablöse zu kassieren.

Sanchez hat den Verantwortlichen nach Goal-Informationen bereits klar gemacht, dass er nicht verlängern wird, PSG und Manchester City gelten als wahrscheinlichste Abnehmer. Bei Özil sieht die Situation für die Gunners offenbar freundlicher aus, wie sein Berater Erkut Sogut am Mittwoch gegenüber Fanatik erklärte: "Wir sind weiterhin mit Arsenal in Kontakt und bewegen uns in die richtige Richtung."